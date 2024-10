Xót xa hình ảnh những chiến sĩ gồng mình kề bên "khúc ruột" miền Trung vượt qua cơn lũ: "Đồng bào mình ơi cố lên!"

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, trong đêm 28 và sáng sớm ngày 29/10, khu vực từ Nam Hà Tĩnh đến Thừa Thiên- Huế có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 28/10 đến 08h ngày 29/10 cục bộ có nơi trên 100mm như: Hoành Sơn (Hà Tĩnh) 108.2mm, Quảng Kim (Quảng Bình) 149.6mm, Cam An (Quảng Trị) 201.2mm, Quảng Điền (Thừa Thiên Huế) 119mm, Dự báo trong ngày và đêm 29/10, ở khu vực từ Nam Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa từ 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Ngày và đêm 30/10, ở khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa từ 30-60mm, cục bộ có nơi trên 120mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (>100mm/3h).