Xót xa hiện trường vụ sạt lở homestay khiến nhiều người thương vong tại Tà Xùa

Your browser does not support the video tag.

Clip: Hiện trường vụ sạt lở tại Tà Xùa (Nguồn: Fanpage Bộ Công an)

Theo thông tin được đăng tải trên fanpage chính thức của Bộ Công an, khoảng 04 giờ 15 phút ngày 10/8, tại bản Tà Xùa, xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên, Sơn La xảy ra vụ sạt lở với khối lượng ước tính trên 50.00m3 đất, đá, vùi lấp 2 cơ sở homestay Mando, Bo Bin và Nhà hàng Bếp Tấm.

Vụ sạt lở xảy ra khiến 4 người thương vong (Ảnh: Quân sự Bắc Yên)

Đến 11h ngày 10/8, lực lượng Công an Sơn La và các lực lượng chức năng đã tìm kiếm được 4 nạn nhân, trong đó có 1 người tử vong và 3 người bị thương đã được đưa cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Yên.

Đáng chú ý, trước đó, tại vị trí trên xảy ra sạt lở vào ngày 05/8, Công an huyện đã phối hợp di dời tài sản, khuyến cáo người dân, cắm biển cảnh báo và vận động các cơ sở kinh doanh, hộ dân gần điểm có nguy cơ sạt trượt di dời đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường hỗ trợ người gặp nạn (Ảnh: Quân sự Bắc Yên)

Những homestay, công trình bị phá hủy do sạt lở nghiêm trọng (Ảnh: Quân sự Bắc Yên)

Ngay sau khi nắm được thông tin, Trưởng Công an huyện Công an huyện Bắc Yên đã huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ tìm kiếm người bị nạn, đưa người bị thương đi cấp cứu, di dời tài sản, điều tiết giao thông.

Hiện lực lượng Công an huyện, Công an xã vẫn đang tiếp tục hỗ trợ người dân di dời tài sản, cảnh báo, hỗ trợ các hộ trong vùng có nguy cơ sạt trượt đến nơi đảm bảo an toàn.

Vụ việc đang được Công an Sơn La tiếp tục thu tập tài liệu, chứng cứ có liên quan, nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm, sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện lực lượng chức năng đã hỗ trợ người dân di dời tài sản, cảnh báo, hỗ trợ các hộ trong vùng có nguy cơ sạt trượt đến nơi đảm bảo an toàn (Ảnh: Truyền hình Sơn La)

Bộ Công an khuyến cáo nhân dân hết sức chú ý, cẩn trọng khi sinh hoạt, đi du lịch dã ngoại tại các khu vực có nguy cơ sạt lở cao, nhất là trong điều kiện thời tiết mưa lũ bất thường; thường xuyên theo dõi, tuân thủ nội dung cảnh báo, hướng dẫn của các lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho bản thân, gia đình, cơ sở kinh doanh.

Tác giả: PV

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn