Tỉ phú Hong Kong Jimmy Lai bị kết tội trong vụ án an ninh quốc gia, đối mặt án chung thân

Ông Jimmy Lai là tỉ phú tự thân, được xem là một trong những nhân vật chỉ trích chính quyền Trung Quốc nổi bật nhất theo Luật An ninh quốc gia - Ảnh: BLOOMBERG

Theo Hãng tin Reuters, Tòa án Tối cao Hong Kong ngày 15-12 tuyên bố ông trùm truyền thông Jimmy Lai phạm nhiều tội danh theo Luật An ninh quốc gia được Trung Quốc ban hành sau các cuộc biểu tình yêu cầu dân chủ vào năm 2019.

Phán quyết được đưa ra sau phiên tòa kéo dài gần hai năm.

Phiên tòa mang tính bước ngoặt

Tòa án kết luận ông Jimmy Lai, 78 tuổi, phạm hai tội âm mưu cấu kết với thế lực bên ngoài - tội danh có thể bị phạt tù chung thân - và một tội âm mưu xuất bản tài liệu có tính kích động, có mức án tối đa 2 năm tù.

Nhóm ba thẩm phán đặc biệt, được Trưởng đặc khu Lý Gia Siêu chỉ định, đã đọc bản án trong phòng xử chật kín với hàng trăm người xếp hàng qua đêm để theo dõi.

"Không nghi ngờ gì nữa, ông Lai đã nuôi dưỡng sự oán giận và thù ghét Trung Quốc trong nhiều năm trưởng thành của mình, điều này thể hiện rõ trong các bài viết của ông", thẩm phán Esther Toh nói tại tòa. Bà cho biết ông Lai đã từ lâu suy nghĩ về việc "Mỹ có thể sử dụng đòn bẩy nào đối với Trung Quốc", ngay cả trước khi luật an ninh được ban hành.

Các thẩm phán viện dẫn các cuộc vận động hậu trường của ông Lai với các chính trị gia Mỹ trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump - bao gồm các cuộc gặp với Phó tổng thống khi đó là ông Mike Pence, Ngoại trưởng Mike Pompeo và nỗ lực gặp trực tiếp ông Trump - như bằng chứng cho cả tội "kích động" lẫn "cấu kết với thế lực nước ngoài", theo Đài CNN.

"Chúng tôi tin rằng ông Lai là chủ mưu của các âm mưu nêu trong cả ba cáo buộc", các thẩm phán kết luận, nói thêm rằng bằng chứng cho thấy "ý định duy nhất của ông là tìm cách làm sụp đổ Đảng Cộng sản Trung Quốc".

Vợ ông Jimmy Lai, bà Teresa Lai, và con trai Lai Shun Yan đến Tòa án West Kowloon để dự phiên tuyên án ngày 15-12 - Ảnh: REUTERS

Là nhà sáng lập tờ báo Apple Daily nổi tiếng với lập trường ủng hộ dân chủ và các bài báo công kích Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Lai đã bị giam từ năm 2020 trong nhà tù với mức an ninh tối đa - phần lớn trong điều kiện biệt giam - kể từ khi chờ xét xử.

Ông sẽ được tuyên án vào một ngày khác, với phiên điều trần xin giảm nhẹ dự kiến diễn ra vào ngày 12-1. Luật sư của ông Lai, ông Steven Kwan, cho biết ông Lai sẽ quyết định có kháng cáo hay không sau khi tòa tuyên án chính thức.

Gia đình cho biết sức khỏe ông đã suy giảm nghiêm trọng, mắc các bệnh tiểu đường, huyết áp cao, sụt cân mạnh và suy giảm thị lực, thính lực. Ông bắt đầu phải đeo thiết bị theo dõi tim trong giai đoạn cuối phiên xử.

Phán quyết của Tòa án Tối cao khép lại một năm chứng kiến sự tan rã hoàn toàn của phe đối lập dân chủ tại Hong Kong, khi Đảng Dân chủ buộc phải giải thể chỉ một ngày trước đó.

Hiện Hong Kong vẫn đang chìm trong không khí tang thương sau vụ hỏa hoạn tại khu chung cư Wang Fuk Court ở quận Tai Po làm ít nhất 160 người chết.

Đông đảo người dân và báo chí tập trung bên ngoài tòa án để nghe phán quyết - Ảnh: AFP

Thu hút chú ý quốc tế

Phiên tòa xét xử ông Jimmy Lai không có sự xuất hiện của bồi thẩm đoàn - một sự rời bỏ truyền thống luật thông thường của Hong Kong - đã thu hút sự theo dõi sát sao từ cộng đồng quốc tế.

Mỹ, Anh (nơi ông Lai mang quốc tịch) và nhiều tổ chức nhân quyền gọi đây là một phiên tòa mang động cơ chính trị, yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho ông Lai.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần tuyên bố sẽ "cố cứu Jimmy Lai" và đã nêu trường hợp của ông trong cuộc gặp Chủ tịch Tập Cận Bình hồi tháng 10, trong khi Thủ tướng Anh Keir Starmer xem việc trả tự do cho công dân Anh này là ưu tiên.

Ngược lại, Chính phủ Trung Quốc và Hong Kong bác bỏ cáo buộc can thiệp chính trị, khẳng định ông Lai được xét xử công bằng và rằng "không có tự do nào là tuyệt đối trước đe dọa an ninh quốc gia".

Theo Hãng tin AFP, vụ án của ông Lai từ lâu bị xem là ví dụ điển hình cho việc thu hẹp quyền tự do chính trị dưới Luật An ninh quốc gia mà Trung Quốc áp dụng sau các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ năm 2019.

Tác giả: Hà Đào

Nguồn tin: tuoitre.vn