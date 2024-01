Xét xử nhóm thanh niên cầm súng, kiếm đuổi đánh nhau trên đường

Các bị cáo đưa ra xét xử gồm: Đỗ Hoàng Hải (SN 2002), Trịnh Đức Hiếu (2003), Nguyễn Tuấn Anh (2007), Trịnh Quang Huy (2003), Bùi Văn Cường (2006), Lương Trung Hiếu (2006), Lê Văn Hoàn (2005), Nguyễn Xuân Dũng (2005), Nguyễn Tiến Anh (2006), cùng trú tại huyện An Lão, TP. Hải Phòng; Nguyễn Văn Bình (SN 2006), Đoàn Việt Tiến (SN 2007), Đoàn Vũ Đức (SN 2006), Ngô Quang Khoa (SN 2006), Phạm Bình Anh (2006) cùng trú tại huyện An Dương, TP. Hải Phòng; Lê Công Vinh (2006), Mai Đình Phúc (2006), Phạm Bá Quang (SN 2006), cùng trú tại quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng; Nguyễn Văn Hoàng (2002), trú tại huyện Dương Kinh, TP. Hải Phòng; Vũ Xuân Tưởng (2004), trú tại huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng.

Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn với một số đối tượng không quen biết ở huyện An Dương, trưa ngày 9/7/2023, nhóm thanh niên ở huyện An Lão tập trung tại quán Bi-a 68 ở quán Rẽ, xã Mỹ Đức, huyện An Lão.

Tại đây, cả nhóm sử dụng xe mô tô mang kiếm, gậy đi theo tuyến đường từ ngã 5 Kiến An đi Lê Duẩn, Trường Chinh, Bùi Viện đến cầu Lãm Khê (quận Kiến An) rồi đi chuyển về huyện An Dương để tìm nhóm đối tượng ở huyện này.

Khoảng 20 giờ tối 9/7/2023, tại khu vực nhà trọ của Bình, do mâu thuẫn cá nhân với một số đối tượng không quen biết, Khoa đã bàn bạc với cùng Bình, Tiến, Đức, Vinh, Phúc, Quang, Bình Anh, Bảo (nhóm ở An Dương) đi tìm nhóm ở huyện An Lão.

Khoa bảo Bình đi lấy súng hơi và cả nhóm đi tìm vỏ chai bia và gậy tre, dóc rồi tập trung tại cây xăng xã Tân Tiến, huyện An Dương. Sau đó, Bình chở Bảo đến khu chung cư An Hưng, An Dương mượn súng hơi của Nguyễn Văn Mạnh (SN 1990; ở trọ tại xã Tân Tiến, huyện An Dương, TP. Hải Phòng)

Sau đó, nhóm của Khoa với Bình (nhóm ở An Dương) điều khiển xe mô tô, chạy tốc độ cao, hò hét, cầm súng hơi, kiếm, dóc, vỏ chai bia thủy tinh đuổi theo người đi đường tại xã Bắc Sơn, huyện An Dương; ném vỏ chai bia tại cây căng thuộc xã Hồng Thái, An Dương; đạp đổ xe của người đi đường gần khu vực trung tâm thương mại AEON, quận Lê Chân.

Nhóm thanh niên ở An Lão cầm kiếm, gậy gỗ, chạy tốc độ cao, hò hét đuổi đánh nhóm Huy, Bình Anh, Khoa, Huy (nhóm ở An Dương) trên tuyến đường tỉnh lộ 351 đi theo hướng An Dương - Quán Toan ra quốc lộ 10, quốc lộ 5.

Nhận được tin báo, Công an huyện An Dương, Công an xã Nam Sơn vào cuộc tiến hành điều tra. Trên cơ sở kết quả điều tra, ngày 7/11/2023, VKSND huyện An Dương ban hành cáo trạng truy tố hai nhóm đối tượng trên.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ hình sự theo quy định tại điểm s Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Sau khi xem xét hồ sơ vụ án, căn cứ vào lời khai của các bị cáo và kết quả tranh tụng, HĐXX tuyên phạt Đỗ Hoàng Hải 30 tháng tù; 9 bị cáo khác từ 18-27 tháng tù; 9 bị cáo còn lại từ 19-30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

