Xe tải lật, tông vào vách núi, tài xế chết tại chỗ

Your browser does not support the video tag.

Camera hành trình ghi lại hình ảnh xe chở cá ôm cua bị lật, tông vào vách núi, tài xế tử vong tại chỗ

Trụ điện đổ ngã sau khi chiếc xe tải tông vào vách núi - Ảnh: LÂM THIÊN

Khoảng 5h45 ngày 26-8, xe tải biển số tỉnh Bình Định do ông Phan Xuân Ảnh (53 tuổi, trú phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 1D theo hướng Bắc - Nam.

Khi tới Km12+180 đoạn qua phường Ghềnh Ráng (TP Quy Nhơn) thì xe tải này bất ngờ bị lật rồi tông vào vách núi. Vụ tai nạn khiến ông Phan Xuân Ảnh tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, chiếc xe tải bị hư hỏng nặng. Ba cọc tiêu chỉ hướng và 1 trụ đèn chiếu sáng bị đổ gãy cùng toàn bộ cá trên xe tải đổ ra khắp đường.

Vụ tai nạn khiến giao thông qua đoạn quốc lộ này bị hạn chế, cảnh sát giao thông và các lực lượng chức trách phải phân luồng, hướng dẫn các phương tiện đi chậm để tránh ùn ứ, ách tắc.

Lực lượng cảnh sát giao thông TP Quy Nhơn có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông - Ảnh: LÂM THIÊN

Theo camera hành trình từ một ô tô chạy phía sau xe tải gặp nạn, thì đây là một đoạn dốc, lúc đó xe tải chở cá đang xuống dốc. Tài xế điều khiển xe tải vượt một phương tiện khác thì bất ngờ bị lật và tông vào vách núi.

Tác giả: Lâm Thiên

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ