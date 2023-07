Xe tải chạy trên quốc lộ 1 bất ngờ lao lên vỉa hè tông chết 2 người

Chiếc xe tải lao lên vỉa hè, tông vào cửa hàng buôn bán khiến 2 người chết, 1 người bị thương - Ảnh: TRẦN MAI

Khoảng 14h35 chiều 21-7, tại quốc lộ 1 (đoạn qua chợ Đồng Cát, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi) xảy ra vụ tai nạn giao thông, chiếc xe tải 95C 006... chạy trên quốc lộ 1 bất ngờ mất lái lao lên vỉa hè đâm vào nhà dân, tông chết 2 người, 1 người bị thương.

Your browser does not support the video tag.

Xe tải tông vào tiệm tạp hóa ở Quảng Ngãi, 2 người thiệt mạng

Tại hiện trường, một dãy hàng tạp hóa bị xe tông ngã rạp. Cạnh đó, một bức tường gạch bị tông đổ vỡ, chiếc xe máy nằm chỏng vó.

Cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Ngãi, Công an huyện Mộ Đức đang phối hợp điều tiết giao thông và phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Thông tin ban đầu, tài xế tên Đặng Cường (thôn Khánh Lạc, xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi), công an đang làm việc với tài xế, làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn.

Chiếc xe tải 95C 006... vừa được người này vào TP Cần Thơ mua và di chuyển về TP Quảng Ngãi thì xảy ra tai nạn.

Hai nạn nhân tử vong là bà C. (78 tuổi) và bà N. (40 tuổi, cùng ngụ thị trấn Mộ Đức).

Thời điểm xảy ra tai nạn, bà C. đang ngồi trên vỉa hè, còn bà N. đứng gần lề đường không kịp né tránh khi chiếc xe bất ngờ từ lòng đường lao thẳng vào nhà dân.

Công an phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn - Ảnh: TRẦN MAI

Ông Phạm Ngọc Lân, chủ tịch UBND huyện Mộ Đức, cho biết sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn xảy ra, lãnh đạo huyện đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo Công an huyện phong tỏa khu vực để cho Công an tỉnh Quảng Ngãi khám nghiệm hiện trường.

"Chính quyền huyện cùng ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã chia sẻ nỗi đau với gia đình hai nạn nhân. Trước mắt hỗ trợ 3 triệu đồng/nạn nhân để gia đình lo hậu sự", ông Lân nói.

Tác giả: Trần Mai