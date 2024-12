Xe nâng cán chết tài xế xe đầu kéo trong cảng Phước Long ICD Trường Thọ

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: MINH HÒA

Đến 19h45 tối 17-12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ xe nâng cán chết người trong cảng Phước Long ICD, phường Trường Thọ.

Xe nâng cán chết người trong cảng Phước Long ICD ở Thủ Đức, công an đang điều tra - Video: MINH HÒA

Khoảng 17h30 cùng ngày, tài xế xe nâng B.C.T. (29 tuổi, ngụ tỉnh Long An) cầm lái xe nâng vận chuyển thùng hàng container từ các kho hàng xuống rơ moóc những xe container, xe đầu kéo,... rồi chở đi.

Thời điểm trên, khi anh T. đã điều khiển xe nâng gắp được thùng container và đang lùi về phía sau, bỏ lên rơ moóc thì bất ngờ cán trúng nam tài xế xe đầu kéo tên P.Đ.N. (39 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) đang kiểm tra phía sau xe.

Theo một nhân chứng, tài xế xe đầu kéo này vừa được anh T. lái xe nâng bỏ thùng container lên xe của mình, trong lúc kiểm tra xung quanh xe thì xảy ra vụ việc đau lòng.

Nhận tin báo, lực lượng Công an TP Thủ Đức có mặt khám nghiệm, điều tra nguyên nhân.

Tác giả: Minh Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ