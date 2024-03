Xe Mazda bốc cháy ngùn ngụt khi đang đỗ cạnh quán cà phê

Thông tin ban đầu cho biết, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 21h15’ ngày 26/3, trên quốc lộ 7, đoạn qua khối 4 thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, Nghệ An.

Your browser does not support the video tag.

Xế hộp bốc cháy ngùn ngụt khi đang đỗ cạnh quán cà phê

Vào thời điểm trên, chiếc xe ô tô hiệu Mazda CX5 đang dừng đỗ bên vệ đường quốc lộ 7 thì bất ngờ phát hỏa, bốc cháy dữ dội. Phát hiện sự việc, người dân lập tức trình báo lực lượng phòng cháy chữa cháy.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Đội CC&CNCH tại huyện Diễn Châu huy động xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sỹ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai công tác chữa cháy.

Ngay sau khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp có mặt tại hiện trường, ngọn lửa đã nhanh chóng được khống chế, tuy nhiên, lúc này chiếc xe đã bị cháy rụi.

Thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn không có người bên trong xe. Hiện nguyên nhân vụ cháy hiện đang được điều tra, làm rõ.

Tác giả: CTV Nhật Minh

Nguồn tin: Báo VOV