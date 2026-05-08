Thót tim với cảnh gió lốc thổi bay bàn ghế, học sinh chạy tán loạn ở Lào Cai

Your browser does not support the video tag.

Video gió lốc thổi bay bàn ghế, học sinh chạy tán loạn

Tối 7-5, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video do camera tại một trường học ở xã Nậm Chày (tỉnh Lào Cai) ghi lại cảnh gió lốc thổi bay bàn ghế, học sinh chạy tán loạn.

Theo hình ảnh ghi lại, khi các học sinh đang đứng chơi dưới mái vòm thì một cơn gió lốc bất ngờ ập tới. Thấy vậy, nhiều học sinh đã chạy vào trong để tránh trú.

Cùng thời điểm này, 3-4 học sinh đi từ khu nhà phía đối diện sang thì bị gió lốc thổi ngã.

Khi các em tiếp tục chạy vào trong để tránh trú thì có thêm một cơn gió lốc mạnh hơn ập đến, thổi bay những chiếc bàn ở phía ngoài và xô ngã một em.

Lập tức thầy giáo bế đưa học sinh này vào phía trong.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online đêm 7-5, thầy Nguyễn Văn Điện, giáo viên Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nậm Chày, cho biết sự việc xảy ra khoảng 17h30 chiều cùng ngày, khi các học sinh đang chờ ăn tối.

"Lúc này trời mưa to nhưng lặng gió, trong lúc các em đang chơi, chờ đến giờ ăn tối thì bất ngờ một cơn gió lốc ập đến khiến thầy trò không kịp chạy. Có một số em bị ngã nhưng rất may tất cả các em đều an toàn, không ai bị thương", thầy Điện chia sẻ thêm.

Gió lốc thổi bay bàn ghế ở Trường tiểu học Nậm Chày - Ảnh cắt từ clip

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết do ảnh hưởng không khí lạnh kết hợp với rãnh thấp, chiều tối 7-5, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to như trạm Bản Xen (Lào Cai) 60mm, Đồng Tâm (Tuyên Quang) 58mm, Tà Sa (Cao Bằng) 54mm, Hòa Mục (Thái Nguyên) 52mm…

Tại Điện Biên cũng xảy ra mưa dông kèm theo gió giật mạnh khiến biển hiệu bị giật đổ, rạp sự kiện tốc bạt, một số nhà dân bị tốc mái.

Dự báo từ đêm nay đến sáng 8-5 ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20-40mm, có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

Khu vực Hà Tĩnh có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-20mm, có nơi mưa to trên 50mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh và có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại 5 tỉnh Bắc Bộ Tối nay, khu vực các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Phú Thọ có mưa to đến rất to. Dự báo trong đêm nay đến sáng mai, khu vực các tỉnh Lào Cai và Tuyên Quang có mưa 30-60mm, có nơi trên 80mm. Lạng Sơn mưa từ 20-50mm, có nơi trên 70mm. Khu vực tỉnh Thái Nguyên mưa 30-70mm, có nơi trên 90mm. Phú Thọ có mưa 30-60mm, có nơi trên 90mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất trong đêm nay và sáng sớm nay tại nhiều xã, phường thuộc 5 tỉnh trên.

Tác giả: P.Thảo

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ