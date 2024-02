Xe máy đi ngược chiều lao vào xe tải trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Your browser does not support the video tag.

Theo Công an tỉnh Lào Cai, vụ tai nạn xảy ra vào 15h40 ngày 14/2, tại Km 261 + 700, đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô tải BKS:24C – 089.91 của Công ty TNHH Dịch vụ nhà sạch Lào Cai do Nghiêm Văn Bắc (SN 1991, trú tại tổ 6, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai) điều khiển hướng Lào Cai – Hà Nội trên xe chở 2 người gồm Phạm Quốc Tuấn (SN 1983, trú tại tổ 16, phường Pom Hán, thành phố Lào Cai) và Lê Quang Thoại (SN 1990, trú tại tổ 24, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai).

Theo cảnh sát, khi di chuyển tới địa điểm trên, ô tô tải này xảy ra va chạm với 2 xe máy đi hướng ngược chiều.

Cụ thể, 2 xe máy đi ngược chiều gồm xe máy BKS:24HB-099.08, trên xe có Nguyễn Văn H. (SN 2011, ở huyện Bát Xát) và Trần Anh M. (SN 2007, ở huyện Bát Xát), và xe máy BKS:24B1-057.91 trên xe có Đặng Tuấn A. (SN 2006, ở huyện Bát Xát) và Phàn Khánh N. (SN 2009, ở huyện Bát Xát).

Vụ tai nạn khiến cả 4 người đi trên 2 xe máy tử vong tại chỗ, 2 xe máy, 1 ô tô bị hư hỏng. Nguyên nhân sơ bộ ban đầu xác định do 2 xe máy đi ngược chiều trên đường cao tốc.

Sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông, chống ùn tắc trên đường cao tốc.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn