Camera ghi lại khoảnh khắc chiếc xe Lexus lao lên vỉa hè rồi tông người đi bộ - Ảnh: NGUYỄN CÔNG TUYẾN

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều 7-4, một lãnh đạo UBND phường Quyết Tâm (TP Sơn La, tỉnh Sơn La) cho biết cơ quan công an đang điều tra nguyên nhân vụ "xe Lexus lao lên vỉa hè, hất văng người đi bộ".

Theo vị này, vào khoảng 15h hôm nay, chiếc xe Lexus đang di chuyển trên đường Trần Đăng Ninh (đoạn gần chợ Quyết Tâm) theo hướng thành phố Sơn La đi huyện Mai Sơn bất ngờ lao lên vỉa hè rồi tông vào một chiếc xe máy điện và một người đàn ông đang đi bộ.

Hậu quả, người đi bộ bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Chiếc xe Lexus và xe máy điện hư hỏng nặng.

Camera quay cảnh xe Lexus lao lên vỉa hè, hất văng người đi bộ và xe máy điện

Ngay sau khi xảy ra sự việc, cơ quan công an có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân.

"Tài xế điều khiển xe Lexus đang làm việc với cơ quan công an nên chưa xác định được nguyên nhân, cũng như tài xế xe ô tô có nồng độ cồn hay không" - lãnh đạo UBND phường Quyết Tâm nói.

Xe Lexus hư hỏng nặng phần đầu sau tai nạn giao thông - Ảnh: Sơn La 24h

Theo những hình ảnh do camera nhà dân ghi lại, chiếc xe Lexus đang di chuyển trên đường thì bất ngờ chạy lên vỉa hè rồi lao vào chiếc xe điện (dựng sát vỉa hè) và một người đi bộ.

Cú tông mạnh khiến người đi bộ bị hất văng khoảng 10m, còn chiếc xe điện văng xa hàng chục mét. Sau cú tông, chiếc xe Lexus dừng lại, một người từ trên chiếc xe này bước xuống tiến tới người đi bộ bị tông trúng.

Tác giả: P.Thảo

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ