Xe khách va chạm với ô tô tải trên cao tốc, cảnh sát giải cứu 12 người bị mắc kẹt

Sáng 12/9, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa ứng cứu kịp thời 12 người bị mắc kẹt trong vụ tai nạn giữa xe khách và ô tô tải.

Trước đó, khoảng 20 giờ tối 11/9, Khoảng 19h50 ngày 11/9, trên cao tốc La Sơn - Túy Loan, đoạn qua hầm Mũi Trâu (phường Hải Vân, TP Đà Nẵng) xảy ra vụ va chạm giữa xe khách biển kiểm soát 17H-01833 và 2 xe tải biển kiểm soát 89C-18032 và 73C-16120.

Cú va chạm mạnh khiến xe khách và xe tải 89C-18032 mắc kẹt, nhiều hành khách bị thương và hoảng loạn vì mắc kẹt bên trong, tài xế xe khách cũng bị mắc kẹt trong cabin biến dạng.

Hiện trường vụ tai nạn.

Phần đầu xe khách bị biến dạng.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều động 2 xe cứu nạn cứu hộ, xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ và Tổ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đặc biệt tinh nhuệ lập tức đến hiện trường.

Tại đây, các chiến sĩ đã nhanh chóng đập vỡ cửa kính, tạo lối thoát và đưa 11 hành khách ra ngoài an toàn trong sự lo lắng của nhiều người. Cùng lúc đó, một đội khác liên tục phun nước làm mát khu vực nhiên liệu bị rò rỉ, ngăn chặn nguy cơ một bùng phát cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Lực lượng chức năng đưa hành khách bị mắc kẹt ra ngoài.



Riêng tài xế xe khách bị kẹt cứng trong cabin đã bẹp dúm, hai chân bị vô lăng và các mảnh vỡ ép chặt.

Sau gần 2 giờ nỗ lực không ngừng nghỉ, sử dụng các thiết bị chuyên dụng để cắt, phá, đến 22h20 cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã đưa được tài xế ra ngoài trong tình trạng bị thương nặng. Nạn nhân nhanh chóng được bàn giao cho đội ngũ y tế để đưa đi cấp cứu.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.

Tác giả: Tâm An

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn