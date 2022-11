Xe khách 'dồn toa' xe tải trên cao tốc, 2 người chết, 5 người bị thương

Rạng sáng 27/11, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trên cao tốc Nội Bài-Lào Cai, đoạn qua địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái khiến 2 người tử vong và 5 người bị thương.

Theo Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai, cho biết tai nạn xảy ra vào khoảng 0 giờ 17 phút ngày 27/11, tại km 129+950, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

Xe khách BS: 24B-010.97 do Nguyễn Xuân Trường (SN 1978, trú tại Phú Thọ) điều khiển theo hướng Lào Cai-Nội Bài, do không giữ khoảng cách an toàn đã đâm vào phía sau xe tải chạy phía trước cùng chiều BS: 88H-021.78.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: CTV

Vụ tai nạn khiến tài xế xe khách Nguyễn Xuân Trường và phụ xe Giàng Sào Quáng (SN 1997, trú tại huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) tử vong, 5 người trên xe khách bị thương. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, trời có mưa.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Đội Tuần tra kiểm soát cao tốc số 1, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an và Đội vận hành 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai đã có mặt cùng đơn vị chức năng tiến hành cứu hộ cứu nạn, bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

