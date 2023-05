Xe cứu thương đâm đổ trụ điện, tài xế tử vong

Your browser does not support the video tag.

Xe y tế đâm vào trụ điện, tài xế tử vong tại chỗ Chiều 22/5 trên Quốc lộ 18, ôtô của Trung tâm Y tế thành phố Hạ Long bất ngờ đâm vào trụ điện ven đường, cú đâm mạnh khiến tài xế văng ra ngoài tử vong.

Chiều 22/5, chiếc xe cứu thương biển Quảng Ninh của Trung tâm Y tế TP Hạ Long (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên quốc lộ 18 đoạn qua phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Khi đi đến phố Hải Đăng, ôtô bất ngờ lao lên vỉa hè đâm vào trụ điện ven đường. Cú đâm mạnh khiến chiếc xe nổ lốp, tài xế văng ra ngoài và tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, chiếc xe bị biến dạng toàn bộ khung xe, bánh trước và hư hỏng nặng. Theo một số nhân chứng, họ nghe thấy tiếng nổ lớn, khi chạy ra thấy một người đàn ông nằm thoi thóp bên vệ đường. Có thể chiếc xe lưu thông với tốc độ rất nhanh, khi vào khúc cua bị nổ lốp dẫn đến xe bị mất lái đâm vào trụ điện và văng ra bên ngoài.

Ngoài ra, khu vực trên là đoạn vào cua thường xuyên xuất hiện nhiều phương tiện mất lái đâm vào dải phân cách giữa đường hoặc lao lên vỉa hè.

Một lúc sau, lực lượng CSGT có mặt để phân luồng giao thông và bảo vệ hiện trường. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

Vị trí chiếc xe gặp tai nạn (chấm đỏ) thuộc phường Hồng Hà, TP Hạ Long. Ảnh: Google Maps.

Tác giả: Quốc Nam

Nguồn tin: zingnews.vn