Xe chở gạch bị lật đè vào xe máy trên Quốc lộ 6, 1 người tử vong tại chỗ

Thông tin ban đầu được biết, chiếc xe đầu kéo mang biển kiểm soát 26C - 100.46, kéo theo rơ móc mang biển kiểm soát 26R - 005.36, lưu thông theo hướng Hà Nội - Sơn La; khi đi đến địa điểm trên thì bị lật sang phải, đè vào xe máy do 1 người phụ nữ điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn

Hậu quả, người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ; xe máy và xe ô tô bị hư hỏng; gãy 3 trụ tiêu và 1 biển cảnh báo. Vụ tai nạn cũng làm giao thông trên tuyến ách tắc cục bộ.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc./.

Tác giả: Trấn Long

Nguồn tin: Báo VOV