Xe buýt đâm trúng nhiều phương tiện trên phố, 3 người tử vong

Một chiếc xe buýt do Rajkot Municipal Corporation (RMC) điều hành đã đâm vào nhiều phương tiện và người đi bộ ở Thành phố Rajkot của bang Gujarat, Ấn Độ. Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong và hai người khác bị thương, theo cảnh sát.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10h sáng 16/4, tại ngã tư Indira Circle. Đoạn clip ghi lại cho thấy, chiếc xe buýt chạy tốc độ cao đã đâm vào nhiều phương tiện, bao gồm ô tô, xe máy và người đi bộ.

Chiếc xe buýt tông trúng nhiều phương tiện trên phố.

Phó ủy viên cảnh sát (Khu vực 2) Jagdish Bhangarva xác nhận rằng chiếc xe buýt do RMC điều hành có liên quan đến vụ việc, dẫn đến thiệt hại đáng kể.

Thanh tra đồn cảnh sát Gandhigram Sejal Meghani cho biết thêm rằng sau va chạm chiếc xe buýt dừng lại ở một khoảng cách xa. Một đám đông giận dữ đã phá hoại chiếc xe buýt tại hiện trường.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn