Xe buýt đâm trúng đầu xe tải khiến 37 người bị thương

Your browser does not support the video tag.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào ngày 16/4, gần làng Majera ở quận Rajsamand, bang Rajasthan, Ấn Độ.

Trong clip, một chiếc xe tải đang lưu thông trên đường thì bất ngờ đánh lái để tránh chiếc xe ô tô con phía trước. Cùng lúc này, một chiếc xe buýt tư nhân chở khách dự đám cưới lao tới, đâm thẳng vào đầu xe tải. Cú tông mạnh khiến nhiều hành khách trên xe buýt văng xuống đường.

Hiện trường vụ tai nạn.

Được biết, vụ tai nạn khiến 37 người bị thương, trong đó có 5 người trong tình trạng nguy kịch.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy cảnh hỗn loạn, nhiều hành khách bị thương nằm trên đường, một số thậm chí còn nhảy ra khỏi chiếc xe bị hư hỏng để thoát thân.

Người dân địa phương và người qua đường đã vội vã chạy đến giúp đỡ các nạn nhân trước khi cảnh sát và đội cấp cứu đến. Tất cả những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện gần đó để cấp cứu.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn