Xe ben tông liên hoàn 3 ô tô và xe máy, 1 người chết

Lực lượng chức năng cho cẩu một ô tô bị biến dạng sau vụ tông liên hoàn - Ảnh: T.D.

Ngày 4-11, Công an TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương phối hợp lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, làm rõ vụ tai nạn xe ben tông liên hoàn làm 1 người chết, 1 người bị thương.

Trích xuất camera vụ xe ben chở đầy vật liệu ủi nhiều xe đang dừng chờ đèn đỏ

Camera giao thông cũng được trích xuất, ghi lại khoảnh khắc vụ tai nạn. Theo camera, xe ben đã tông liên hoàn 3 ô tô và 1 xe máy đang dừng chờ đèn đỏ.

Sự việc xảy ra khoảng 12h15 trên đường DT746, đoạn qua phường Uyên Hưng, TP Tân Uyên.

Công an khám nghiệm hiện trường xe ben tông liên hoàn - Ảnh: T.D.

Vào thời điểm trên, nhiều phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ thì bất ngờ xe ben từ sau chạy tới, tông vào đuôi một xe tải.

Xe ben tiếp tục đẩy xe này lao tới tông vào 2 ô tô phía trước và 1 xe máy.

Vụ tai nạn khiến tài xế đi xe máy chết tại chỗ là anh T.H.A., 21 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp. Tài xế xe ben cũng bị thương nặng, đã được đưa đi cấp cứu.

Tại hiện trường, các ô tô hư hỏng nặng, dính sát vào nhau. Nguyên nhân vụ tai nạn đang tiếp tục được lực lượng chức năng làm rõ.

Tác giả: Bá Sơn

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ