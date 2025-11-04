Quang cảnh buổi làm việc

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Nguyễn Đình Hùng cho biết, tính đến ngày 14/10/2025, có 130/130 xã, phường đã hoàn thành Đại hội, trong đó có 120/130 xã hoàn thành đại hội trước 30/9/2025 và 10 xã đại hội vào đầu tháng 10/2025, do bị ảnh hưởng của bão số 10.

Thông tin về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XVI, ông Nguyễn Đình Hùng cho biết, với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đột phá - Phát triển”, Đại hội nhằm nâng cao vai trò nòng cốt chính trị; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; chung sức, đồng lòng góp phần đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia.

Bà Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc

Thời gian qua, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hoàn thành sắp xếp, tinh gọn bộ máy và bước đầu đi vào hoạt động hiệu quả. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua được triển khai rộng khắp, khơi dậy tinh thần đoàn kết, sáng tạo của nhân dân chung tay tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Phương thức hoạt động của hệ thống Mặt trận không ngừng đổi mới, chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp ngày càng được nâng cao.

Kế thừa kinh nghiệm công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ qua, Đại hội đề ra mục tiêu xây dựng hình ảnh “Người cán bộ Mặt trận trong kỷ nguyên số” có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao, luôn đi cùng và bắt kịp sự chuyển động của thời đại.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xác định, chuyển đổi số là giải pháp “đột phá” để tiếp tục kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy, đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao toàn diện chất lượng hoạt động của Mặt trận theo hướng hiệu quả, thiết thực; hình thành rõ nét kênh thông tin “hai chiều” trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp và tiếp thu, lắng nghe, phản hồi ý kiến, kiến nghị của các tầng lớp nhân dân; tập trung xây dựng khu dân cư “Tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc” gắn với Tổ công nghệ số cộng đồng do chính quyền xây dựng; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước;...

Về nhân sự Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XVI: Dự kiến số lượng là 120 vị với cơ cấu thành phần gồm đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên chiếm 18,3%; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã chiếm 60,8%; Cá nhân tiêu biểu chiếm 15,8%; Cán bộ chuyên trách Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chiếm 5%. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh gồm 10 vị.

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy phát biểu tại cuộc làm việc.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy đánh giá cao công tác chuẩn bị dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội; đồng thời đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp thu ý kiến của đại biểu tham dự cuộc làm việc để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các nội dung sao cho phù hợp với thực tế địa phương.

Trong đó, cần nghiên cứu dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 với nhiều nội dung mới theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm; Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 để đưa vào dự thảo Báo cáo chính trị của tỉnh.

Cùng với đó cần rà soát, bổ sung các số liệu kết quả nổi bật đối với một số chương trình hành động; Nghiên cứu cụ thể hóa các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, chú trọng phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng xã hội số; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống MTTQ Việt Nam; tổ chức tốt “Tháng nghe dân nói”; Tăng cường hoạt động giám sát và phản biện xã hội về chất lượng nghiên cứu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo....

“Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; định hướng mục tiêu, phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân” - Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy đề nghị.

Tác giả: V.Hà

Nguồn tin: Báo Đại đoàn kết