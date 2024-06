Xăng dầu đồng loạt tăng giá, xăng vượt mốc 23.000 đồng/lít

Xăng, dầu tăng giá từ chiều 27/6. Ảnh: TTXVN

Cụ thể, xăng E5RON92 tăng 506 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán không cao hơn 22.014 đồng/lít. Xăng RON95-III không cao hơn 23.010 đồng/lít (tăng 544 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành).

Các loại dầu cũng được điều chỉnh tăng, dầu diezen 0.05S không cao hơn 20.689 đồng/lít (tăng 329 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); Dầu hỏa: không cao hơn 20.614 đồng/lít (tăng 258 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 17.446 đồng/kg (tăng 223 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới nêu trên, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu điêzen, dầu hỏa, dầu mazut.

Phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Theo Bộ Công Thương, trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 20/6/2024 - 26/6/2024) chịu ảnh hưởng của các yếu tố như: căng thẳng leo thang tại khu vực Trung Đông, tồn kho dầu tại Mỹ tăng lên, xung đột quân sự giữa Nga và Ucraina vẫn tiếp diễn,… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua biến động tăng, giảm đan xen nhưng xu hướng tăng là chủ yếu.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 20/6/2024 và kỳ điều hành ngày 27/6/2024 là: 90,268 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 2,830 USD/thùng, tương đương tăng 3,24%); 95,508 USD/thùng xăng RON95 (tăng 2,830 USD/thùng, tương đương tăng 3,05%); 99,744 USD/thùng dầu hỏa (tăng 1,471 USD/thùng, tương đương tăng 1,50%); 100,736 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (tăng 1,868 USD/thùng, tương đương tăng 1,89%); 512,390 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 7,890 USD/tấn, tương đương tăng 1,56%).

Đây là lần tăng giá xăng dầu lần tăng thứ ba liên tiếp và cũng là lần tăng thứ 14 của giá xăng từ đầu năm đến nay. Trong khi đó, giá dầu có thể tăng lần thứ 13.

Tại kỳ điều hành trước, ngày 20/6, xăng E5RON92 tăng 198 đồng/lít, không cao hơn 21.508 đồng/lít; Xăng RON95-III tăng 231 đồng/lít, không cao hơn 22.466 đồng/lít.

Các loại dầu cũng được điều chỉnh tăng, dầu diezen 0.05S không cao hơn 20.360 đồng/lít (tăng 720 đồng/lít); Dầu hỏa không cao hơn 20.356 đồng/lít (tăng 497 đồng/lít); Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 17.223 đồng/kg (tăng 334 đồng/kg).

Tác giả: Thu Trang

Nguồn tin: Báo Tin tức