Giá xăng E5RON92 giảm 610 đồng/lít từ 15h chiều nay 6/6

Giá xăng dầu mới được liên Bộ Công Thương - Tài chính thông báo điều chỉnh áp dụng từ 15h00 chiều nay (6/6). Theo đó, giá xăng E5RON92 được điều chỉnh giảm 610 đồng/lít so với kỳ điều hành trước, giá bán mới không cao hơn 21.140 đồng/lít. Giá xăng RON95-III không cao hơn 21.970 đồng/lít sau khi giảm 540 đồng/lít so với giá bán lẻ kỳ trước.

Trong kỳ điều chỉnh lần này, giá dầu diezel 0.05S không cao hơn 19.420 đồng/lít (giảm 320 đồng/lít so với mức bán lẻ hiện hành); Giá dầu hỏa không cao hơn 19.420 đồng/lít (giảm 510 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành). Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này cũng giảm 250 đồng/kg so với kỳ trước, giá bán mới là 17.280 đồng/kg.

Cũng trong kỳ điều chỉnh lần này, cơ quan điều hành quyết định không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diezen, dầu hỏa, dầu mazut.

Giá xăng dầu được điều chỉnh giảm hàng loạt từ 15h00 chiều 6/6

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 31- 6/6) chịu ảnh hưởng của các yếu tố như USD giảm giá, tâm lý lo ngại về lãi suất của Mỹ không giảm xuống trong thời gian dài, OPEC+ có thể duy trì chính sách hạn chế nguồn cung dầu thô tại cuộc họp vào đầu tháng 6/2024, xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua diễn biến tăng, giảm đan xen tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 31 - 6/6 là 89,196 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 2,977 USD/thùng, tương đương giảm 3,23%); 92,930 USD/thùng xăng RON95 (giảm 3,710 USD/thùng, tương đương giảm 3,84%); 95,806 USD/thùng dầu hỏa (tăng 0,108 USD/thùng, tương đương tăng 0,11%); 95,332 USD/thùng dầu diezen 0,05S (giảm 0,573 USD/thùng, tương đương giảm 0,60%); 515,620 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 0,572 USD/tấn, tương đương tăng 0,11%).

Tính từ đầu năm đến nay, cơ quan điều hành đã thực hiện 23 kỳ điều chỉnh giá xăng dầu, trong đó có 9 kỳ tăng đồng loạt, 7 kỳ giảm giá, 7 kỳ giảm giá xăng tăng - giảm đan xen.

Tác giả: Nguyễn Quỳnh

Nguồn tin: Báo VOV