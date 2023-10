Xác người trong bao tải bị trói tay chân, lộ sự thật kinh hoàng

Có mặt tại hiện trường, Công an tỉnh Lào Cai nhận định đây là vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân là nam giới, bị trói tay, chân rồi nhét vào bao tải và vứt xuống suối hòng phi tang. Hiện trường vụ án nằm lẩn khuất sau những tán cây to, gần đường QL 4D đi lên khu du lịch Sa Pa. Tuy vậy, đây là khu vực khá vắng vẻ, ít người qua lại. Tử thi đang trong gian đoạn phân hủy, khuôn mặt đã biến dạng hoàn toàn, không thể nhận diện. Trên người, công an không thu giữ được giấy tờ tùy thân khiến công tác điều tra trở nên đặc biệt khó khăn. (Ảnh minh họa, nguồn internet)