Xác người giữa đồng hoang ngày cận Tết tố kẻ sát nhân khát tiền

Ban đầu, lực lượng Công an chỉ có thông tin về nạn nhân, các dấu vết về hung thủ giết người cũng mơ hồ và không rõ ràng. Tuy nhiên, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ sắc bén và một số dấu vết ở hiện trường và cơ quan Kỹ thuật hình sự thu thập được, Công an nhanh chóng khoanh vùng nhiều đối tượng tình nghi. Một trong những nghi can lớn nhất được đưa vào "tầm ngắm" chính là đối tượng Nguyễn Thanh Tùng (SN 1992, ngụ xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước). Công an xác định, Tùng sinh sống trên địa bàn xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản, công việc không ổn định và có nhiều biểu hiện bất thường.