Xác minh thông tin vụ người đàn ông bị hàng xóm dùng dao tấn công

Your browser does not support the video tag.

Người đàn ông cầm hung khí tấn công hàng xóm.

Trưa 24/7, trả lời PV VTC News, đại diện Công an phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, đơn vị đang xác minh thông tin người đàn ông có biểu hiện bất thường cầm dao xông vào nhà hàng xóm đe dọa chủ nhà.

"Theo quy định của pháp luật thì chưa có căn cứ để giữ người trong trường hợp này. Cơ quan chức năng đang thu thập tài liệu, hồ sơ sức khỏe tâm thần và trao đổi với gia đình người đàn ông này để có biện pháp quản lý, tránh gây ra hậu quả sau này", đại diện Công an phường Trung Văn thông tin.

Theo vị lãnh đạo này, người đàn ông có biểu hiện bất thường SN 1966, hiện đang ở một mình. Cơ quan công an rất vất vả để liên hệ được với gia đình người này.

Người đàn ông cầm con dao trên tay tấn công hàng xóm. (Ảnh: Chụp màn hình)

Trước đó, ngày 24/7, mạng xã hội xuất hiện thông tin và clip ghi lại hình ảnh người đàn ông ở trong căn hộ chung cư cùng 4-5 cháu bé ăn sáng, bất ngờ có một người đàn ông cởi trần đi tới cửa.

Khi thấy chủ căn hộ ở cửa, người này cầm dao lao vào đâm trực diện. May mắn, nạn nhân tránh được và dùng chiếc ghế gỗ để chống cự và sau đó đóng cửa lại.

Theo chia sẻ của chủ nhân đoạn clip trên, nhiều người cùng sống trong khu chung cư cũng từng bị người đàn ông này đe dọa.

Hiện gia đình đã đưa các cháu nhỏ tạm thời đi nơi khác để đảm bảo an toàn.

Tác giả: Viên Minh

Nguồn tin: Báo VTC