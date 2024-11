Xác minh nguyên nhân tử vong của bé trai 2 tuổi

Ngày 1/11, Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để làm rõ nguyên nhân tử vong của bé trai 2 tuổi được người dân phát hiện dưới đoạn kênh thuộc ấp Xuân Khánh 1, xã Hòa Khánh Nam.

Nơi phát hiện thi thể bé trai 2 tuổi.

Thi thể của bé trai đang trong quá trình phân hủy. Đoạn kênh phát hiện thi thể bé trai nằm trong khu dân cư Sa Bà, gần Mái ấm tình thương Tâm Đức (mái ấm này đã dừng hoạt động).

Người dân sống tại đây cho hay, bé trai trên không phải là người ở khu vực này. Một số thông tin cho rằng, hình dạng của thi thể bé trai giống với một bé trai cách đây vài ngày được một người phụ nữ chở bằng xe máy đến khu vực này rồi bỏ đi. Sau đó thì phát hiện thi thể bé trai xấu số dưới kênh.

Mẹ của bé trai được cho là đang làm công nhân ở KCN, sống trọ tại xã Đức Hòa Hạ. Công an huyện Đức Hòa phối hợp với các phòng nghiệp vụ, Công an tỉnh Long An xác minh các nguồn thông tin trên để làm rõ, xử lý.

Tác giả: Anh Thư - Lâm Anh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân