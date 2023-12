Xác minh clip CSGT đạp ngã xe máy người đi đường

Your browser does not support the video tag.

Ngày 14/12, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên điều khiển xe máy bị một CSGT dùng chân đạp vào xe 2 lần.

Theo clip, nam thanh niên điều khiển xe tay ga đang chạy từ vỉa hè xuống đường. Cùng lúc này, một CSGT đi xe đặc chủng đến, dùng chân đạp vào phần đầu xe máy của nam thanh niên.

Khi thanh niên tiếp tục chạy, CSGT lại dùng chân đạp vào xe máy một lần nữa. Cú đạp khiến người này ngã xuống, đè vào xe máy của một người đi đường khác. Được biết, sự việc xảy ra trên đường 3 tháng 2, trước nhà hát Hòa Bình, quận 10, Tp.HCM.

Đoạn clip sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ phía người xem.

Thông tin thêm trên tờ Pháp Luật Tp.HCM, chiều 14/12, thông tin từ Phòng CSGT Công an Tp.HCM (PC08) cho biết, hiện các đơn vị đã vào cuộc xác minh.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn