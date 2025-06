Tài xế 2 lần vượt đèn đỏ bất ngờ được CSGT biểu dương

Ngày 16/6, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, chiều ngày 9/6 vừa qua, từ hệ thống camera giám sát giao thông, lực lượng chức năng phát hiện xe ôtô BKS 49A-738… vượt đèn đỏ tại nút giao Nguyễn Văn Cừ TP Đà Lạt. Làm việc với Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng, ông Nguyễn Tiến Thành trình bày lý do vượt đèn đỏ là để chở người bị tai nạn giao thông lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cấp cứu.

Tại Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng, ông Nguyễn Tiến Thành đã trình bày lý do vượt đèn đỏ.

Trước đó, khi di chuyển trên đèo Tà Nung, TP Đà Lạt, ông Thành phát hiện một thanh niên bị tai nạn xe máy, thương tích rất nặng. Người đàn ông này đã đưa nạn nhân lên xe ôtô của mình, khẩn trương chở lên bệnh viện cấp cứu. Do yêu cầu cấp bách để cứu người, khi đi qua hai nút giao thông trong nội ô TP Đà Lạt, ông Thành đã hai lần vượt đèn đỏ để kịp với giờ vàng cấp cứu nạn nhân.

Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đã xác minh sự việc, xác định lý do điều khiển xe ôtô vượt đèn đỏ của ông Nguyễn Tiến Thành là chở người đi cấp cứu. Ông Thành cũng đã cung cấp xác nhận sự việc trên của đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng.

Thượng tá Nguyễn Văn Tiếp, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị quyết định không lập biên bản xử phạt hành chính ông Nguyễn Tiến Thành, đồng thời biểu dương tinh thần nhân đạo, trách nhiệm công dân của tài xế trong tình huống khẩn cấp để cứu người gặp nạn.

Tác giả: Khắc Lịch

Nguồn tin: cand.com.vn