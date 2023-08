Vững lòng nhà đầu tư, Nghệ An sắp vượt mốc 'tỷ đô' về thu hút FDI

Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An đặt mục tiêu thu hút 75.000 – 90.000 tỷ đồng

Tích cực cải cách, trở thành điểm sáng "hút" đầu tư

Theo UBND tỉnh Nghệ An, 8 tháng đầu năm, tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong thu hút đầu tư, đặc biệt là thu hút các dự án FDI. Cụ thể, tính riêng trong tháng 8, Nghệ An đã cấp mới cho 10 dự án với tổng vốn đầu tư 4.263,7 tỷ đồng; điều chỉnh 15 lượt dự án, trong đó 2 lượt dự án điều chỉnh vốn tăng 18,9 tỷ đồng.

Lũy kế trong năm 2023 (tính đến cuối tháng 8), tỉnh đã cấp mới cho 79 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký 26.103,1 tỷ đồng; điều chỉnh 112 lượt dự án, trong đó điều chỉnh tổng vốn đầu tư 29 lượt dự án (tăng 2.731,3 tỷ đồng). Tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 28.834,4 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2022, số dự án cấp mới tăng 2,6%, tổng vốn đăng ký cấp mới tăng 1,4 lần.

Về vốn FDI, từ đầu năm đến nay, tỉnh đã thu hút được 890 triệu USD và mốc 1 tỷ USD đang rất gần với việc sắp trao chứng nhận đầu tư cho 2 dự án mới.

Trong bối cảnh khó khăn chung, nhiều địa phương gặp khó khăn về thu hút vốn đầu tư, kết quả mà tỉnh Nghệ An đạt được là rất đáng ghi nhận. Kết quả đến từ sự nỗ lực liên tục, kiên trì của cả hệ thống chính trị, quan tâm và chú trọng cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư.

Trong 4 năm gần đây, trước sự dịch chuyển làn sóng đầu tư của các doanh nghiệp FDI, Nghệ An đã có hàng loạt đổi mới trong thu hút đầu tư nước ngoài. Đó là xây dựng cơ chế chính sách thu hút đầu tư; thúc đẩy, hỗ trợ triển khai có hiệu quả các dự án phát triển hạ tầng khu công nghiệp; tích cực, chủ động và linh hoạt trong xúc tiến, thu hút đầu tư, thường xuyên quan tâm, hỗ trợ triển khai các thủ tục của các dự án FDI.

Cũng ngay trong tháng 8 này, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ký ban hành công văn số 6486 về việc chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ban, ngành rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính sớm hơn 20% so với quy định với những hồ sơ nộp trực tuyến và xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, chậm trễ.

Ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An khẳng định tỉnh đặc biệt chú trọng cải cách hành chính theo hướng nhanh, gọn, hiện đại, tạo thuận lợi tối đa cho nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Cụ thể, thời gian giải quyết thủ tục đối với nhà đầu tư rất nhanh, đơn cử việc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư Tập đoàn Shandong Innovation Metal Technology (Trung Quốc) chỉ trong 5 ngày làm việc.

Cùng với đó, chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022 của Nghệ An đã cải thiện rõ rệt so với năm 2021. Theo bảng xếp hạng PCI năm 2022 công bố vào tháng 4/2023, chỉ số PCI của tỉnh Nghệ An đạt 66,60 điểm, đứng vị trí thứ 23/63 tỉnh, thành phố trong cả nước, tăng 7 bậc so với năm 2021 (30/63).

Hàng loạt "đại bàng" đến "làm tổ"

Từ năm 2019 đến nay, Nghệ An đã thu hút được hơn 1,8 tỷ USD vốn FDI, trong đó có 4 dự án đầu tư lớn thuộc lĩnh vực sản xuất thiết bị điện tử và công nghệ như: Goertek, Everwin, JuTeng, Luxshare ICT với tổng vốn đầu tư gần 1,1 tỷ USD.

Cùng với những nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp đến từ nước ngoài như VSIP, WHA… và thông qua hàng loạt các dự án có nguồn vốn FDI “khủng” được triển khai xây dựng trên địa bàn như Foxconn, Goertek, Everwin, JuTeng, Luxshare ICT… với tổng vốn đầu tư lớn.

Khu công nghiệp WHA IZ 1 - Nghệ An

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, mới đây, nhà đầu tư Foxconn Interconnect Technology Singapore PTE.LTD (Tập đoàn Foxconn) đã triển khai dự án Công ty TNHH Fu Wing Interconnect Technology tại Khu công nghệp WHA trên địa bàn xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, Nghệ An với tổng diện tích khoảng 48 ha, tổng mức đầu tư 100 triệu USD. Doanh nghiệp sẽ hoàn thành xây dựng hạng mục nhà xưởng và công trình phụ của dự án từ tháng 6/2023 đến tháng 6/2024.

Ở giai đoạn tiếp theo, từ tháng 7/2024 đến tháng 10/2024, nhà đầu tư sẽ tiến hành nhập khẩu thiết bị máy móc, vận hành chạy thử để hoàn thiện các công đoạn đưa vào sử dụng với công suất thiết kế 400 triệu dây kết nối/năm, 94 triệu sạc không dây/năm, trên 627 đầu kết nối/năm.

Ngoài ra, việc Foxconn chính thức đăng ký đầu tư vào Khu công nghiệp WHA cùng dự án sản xuất linh kiện điện tử của Công ty TNHH Công nghệ Everwin Precision Việt Nam do Everwin Precision Hong Kong Company Limited đầu tư sẽ mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế cho địa phương. Dự án có tổng số vốn khoảng 400 triệu USD. Trong đó, vốn giai đoạn I là 200 triệu USD và công suất thiết kế 270 triệu sản phẩm/năm tại khu công nghiệp VSIP Nghệ An.

Đồng thời, ngày 22/6 vừa qua, tỉnh Nghệ An đã chấp thuận chủ trương đầu tư của Công ty TNHH Công nghệ Runergy PV Technology (Thái Lan) để sản xuất thanh silic đơn tinh thể và đĩa bán dẫn tại Khu công nghiệp Hoàng Mai I, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An). Dự án này có tổng vốn đầu tư hơn 400 triệu USD, hiện đang trong quá trình điều chỉnh chứng nhận đầu tư. Nhà máy của dự án có công suất thiết kế gần 40.000 tấn thanh silic/năm, gần 30.000 tấn tấm đĩa bán dẫn/năm.

Dự án dự kiến hoàn thành các thủ tục để được bàn giao mặt bằng; triển khai xây dựng nhà xưởng và mua sắm máy móc, thiết bị từ tháng 6/2023 đến tháng 10/2023; tháng 11/2023 sẽ sản xuất thử và sản xuất chính thức giai đoạn đầu của dự án; đến tháng 6/2025 đưa toàn bộ dự án vào hoạt động. Đây là dự án khởi đầu trong chuỗi kế hoạch đầu tư tại Việt Nam của tập đoàn, với các dự án tiếp theo có thể nâng tổng số vốn đầu tư của tập đoàn tại Việt Nam lên tới 1,2 - 1,4 tỷ USD./.

