Vừa nắng được vài ngày, miền Bắc lại chuẩn bị đón 2 đợt không khí lạnh "lạ thường"

Miền Bắc khả năng đón không khí lạnh tăng cường dịp 20/10

Dự báo không khí lạnh mới hoạt động trong tháng 10 có cường độ trung bình. Tuy nhiên, đợt không khí lạnh tăng cường từ ngày 18 - 20/10 mới khiến nhiệt độ giảm sâu so với những ngày trước đó.

Cụ thể, tại tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, nhiệt độ cao nhất trong ngày 15/10 khoảng 28 độ C, giảm 4 độ so với ngày 14/10. Đến ngày 19 - 20/10, nhiệt độ cao nhất chỉ còn 26 độ C.

Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất ngày 15 - 16/10 là 29 độ C, giảm 3 độ so với ngày 14/10. Đến ngày 20/10, nhiệt độ chỉ còn 25 độ C và tăng nhẹ 2 - 3 độ C trong những ngày sau đó.

Trong khi đó, Bắc Trung bộ từ khoảng đêm 19 - 20/10 có mưa rải rác. Trung Trung bộ đêm 15/10 và từ khoảng ngày 20 - 23/10 có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to.

Khu vực Nam Trung bộ, Tây nguyên và Nam bộ chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to.

Theo dự báo, nhiều khả năng miền Bắc sẽ đón 2 đợt không khí lạnh tăng cường vào ngày 15 - 16/10 và ngày 18 - 20/10. Ảnh minh họa.

Phân tích về diễn biến không khí lạnh với Lao Động ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho hay trong tháng 10, dự báo khả năng còn xuất hiện khoảng 1 - 2 đợt không khí lạnh. Tuy nhiên cường độ không khí lạnh đầu mùa thông thường sẽ ở mức trung bình nên chỉ có thể gây trời lạnh về đêm và sáng ở khu vực đồng bằng và vùng núi rét về đêm và sáng sớm.

Dự báo nền nhiệt độ trung bình tháng 10/2024 cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5 - 1 độ C, nhưng có khả năng thấp hơn so với tháng 10 năm 2023.

Trước đó, vào tháng 10/2023 tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ, nền nhiệt độ phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 1,5 - 2 độ C.

Đáng nói, không khí lạnh xuất hiện vào thời điểm này hầu như sẽ gây mưa bởi vì tranh chấp giữa các khối khí nóng và khối khí lạnh. Mưa sẽ tương đối lớn có thể kèm theo dông lốc sét và gió giật mạnh.

Dự báo, mùa đông năm nay sẽ có nền nhiệt độ phổ biến ở mức thấp hơn một chút đến xấp xỉ trung bình nhiều năm. Đặc biệt là sau những mùa đông ấm ở các tỉnh miền Bắc thì năm nay dự báo khả năng sẽ rét hơn so với mùa đông 3 năm gần đây.

Thời tiết mùa đông năm nay dự báo sẽ lạnh khô vào nửa đầu mùa và lạnh ẩm vào cuối mùa (từ khoảng cuối tháng 2/2025 và tháng 3/2025 khả năng sẽ xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn). Điều này cũng phù hợp với quy luật khí hậu.

Cảnh báo mưa to nhiều nơi

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ chiều 14/10, ở khu vực Thừa Thiên-Huế đến Bình Thuận, Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to với lượng mưa từ 15 - 30 mm, có nơi trên 70 mm.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Dự báo xa hơn về thời tiết, cơ quan khí tượng cho biết, vùng núi và trung du miền Bắc từ đêm 15 - 16/10 có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to. Đến thời điểm từ đêm 18 - 20/10 khu vực này tiếp tục có mưa giông.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới cả 3 miền (từ đêm 15/10 đến ngày 25/10) Dự báo thời tiết các khu vực trong 24 đến 48 giờ tới - Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An: Dự báo thời tiết có mưa rào và dông vài nơi; riêng đêm 15/10 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. - Khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ: Thời tiết có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; 17/10 chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhận định hình thế thời tiết từ đêm 17/10 đến ngày 25/10 - Bắc Bộ: Từ 19-20/10 có mưa rào và dông rải rác. - Bắc Trung Bộ: từ 19-20/10 và từ 22-23/10 có mưa rào và dông rải rác. - Khu vực Trung Trung Bộ: Có mưa rào rải rác và có nơi có dông; từ khoảng 22-25/10: có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. - Nam Trung Bộ: Từ đêm 17-19/10, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. - Tây Nguyên và Nam Bộ: Dự báo chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

