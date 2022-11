Vụ xe tải lùi tông chết ba mẹ con: “Tôi không chấp nhận nổi sự thật này”

Đoàn công tác của Ban An toàn giao thông quốc gia đến thăm hỏi gia đình nạn nhân - Ảnh: MINH CHIẾN Chiều 27-11, đoàn công tác của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Ban An toàn giao thông tỉnh Khánh Hòa đến động viên, hỗ trợ kinh phí gia đình của ba nạn nhân. Thượng tá Phạm Việt Công - phó cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, phó chánh văn phòng Ban An toàn giao thông quốc gia - cho biết: "Bộ Công an đã chỉ đạo Công an thị xã Sông Cầu thực hiện các hoạt động điều tra để xử lý lái xe gây tai nạn. Theo thông tin ban đầu, người điều khiển xe tải đã không thực hiện chấp hành đúng quy định về lưu thông trên đường, lùi xe không quan sát và không cảnh báo, dẫn đến tai nạn giao thông. Cơ quan chức năng đã thu thập hồ sơ, sẽ thực hiện xử lý đúng quy định".