Vụ vé số đặc biệt 2 tỷ đồng bị từ chối: Giám đốc tiết lộ lý do "rất khó xử" nếu cho nhận thưởng

Ngày 14/10/2024, bà Ng. mua 2 tờ vé số kiến thiết (10.000 đồng/vé), do Công ty XSKT Thừa Thiên - Huế phát hành gồm vé có số dự thưởng 386552 (F) và 486552 (F). Vào kỳ mở thưởng cùng ngày, tờ vé 386552 (F) trúng giải đặc biệt 2 tỷ đồng, tờ còn lại trúng giải phụ đặc biệt 50 triệu đồng. Tuy nhiên, do mưa nên tờ vé số trúng 2 tỷ đồng bị rách ở góc phải tờ vé nên bị từ chối trả thưởng với lý do "đã bị co lại, biến dạng một phần và rách rời góc bên phải dưới dãy số, mất chân chữ số hàng đơn vị (phần rách rời đã không còn), không đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu, vị trí rách rời ảnh hưởng đến các yếu tố để xác định trúng thưởng". Không đồng ý với kết quả này, bà Ng. đã làm đơn kiện công ty gửi lên TAND Thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là TP Huế).