Vụ trưởng công an phường vi phạm nồng độ cồn: Có thể giáng chức hoặc miễn nhiệm

Liên quan đến vụ một trưởng công an phường ở quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) vi phạm nồng độ cồn, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, các đơn vị liên quan thuộc Công an TP Hà Nội sẽ vào cuộc làm việc, xem xét xử lý đối với trường hợp này.

Theo nguồn tin, liên quan đến vấn đề vi phạm nồng độ cồn, Bộ Công an đã có quy định rõ và Công an TP Hà Nội cũng đã quán triệt từng cán bộ chiến sĩ về vấn đề này.

Nguồn tin cho biết như với trường hợp của vị trưởng công an phường ở quận Cầu Giấy, ông này có thể bị cảnh cáo về mặt hành chính (cao hơn cán bộ chiến sĩ 1 cấp). Các đơn vị liên quan sẽ xem xét, có thể giáng chức hoặc miễn nhiệm đối với vị này.

Ngoài ra, Chỉ huy Công an quận Cầu Giấy cũng sẽ bị liên đới trách nhiệm.

'Công an TP Hà Nội đã quán triệt với từng cán bộ chiến sĩ, ai vi phạm đều bị xử lý nghiêm, không có ngoại lệ' - nguồn tin có trách nhiệm tại Công an TP Hà Nội khẳng định.

Trước đó, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết Tổ Công tác CSGT Công an TP Hà Nội đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với một trưởng Công an phường trên địa bàn TP Hà Nội về hành vi vi phạm nồng độ cồn khi đang điều khiển ôtô.

Theo đó, khoảng 1 giờ 25 phút ngày 23-9, tại ngã tư Nguyễn Hoàng-Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội), tổ công tác chéo địa bàn Đội CSGT đường bộ số 12 (Phòng CSGT TP Hà Nội) làm nhiệm vụ trên địa bàn Đội CSGT đường bộ số 6, phát hiện ôtô mang BKS 30G-239.xx, do một nam tài xế điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Trong quá trình kiểm tra, cảnh sát xác định tài xế là ông P.T.A. (SN 1976, ở Hà Nội) đã vi phạm nồng độ cồn ở mức vượt quá 0,4 mg/lít khí thở, không có giấy phép lái xe, giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe đã hết hạn.

Tiến hành xác minh tại địa phương, cơ quan chức năng xác định ông A. là trưởng công an một phường ở quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) xác nhận thông tin trên và cho biết từ ngày 31-8 đến ngày 22-9, các tổ công tác của C08 (Cục CSGT) chủ trì phối hợp với các đơn vị, địa phương kiểm tra trật tự an toàn giao thông trên cả nước trên tinh thần 'không có vùng cấm', 'không có ngoại lệ'.

'Qua kiểm tra, chúng tôi đã phát hiện xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có nhiều trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức...' - đại diện Cục C08 nói.

Tác giả: Đông Hồ

Nguồn tin: Báo Người lao động