Công an các tỉnh, thành ra quân xử lý nghiêm vi phạm về nồng độ cồn

Công an TP Hà Nội ra quân kiểm tra vi phạm về nồng độ cồn. (Nguồn: Internet)

Cụ thể, trong đêm 23/9 và rạng sáng 24/9, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã lập 14 tổ công tác xử lý vi phạm chéo địa bàn. Việc xử lý chéo giữa các địa bàn các Đội CSGT với quan điểm “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ” sẽ tránh được tình trạng quen biết, nể nang mà không xử lý triệt để các hành vi vi phạm. Việc này cũng là biện pháp phòng ngừa dấu hiệu tiêu cực của cán bộ trên địa bàn quản lý.

Ghi nhận tại chốt Y4/141 trên phố Xã Đàn - Nam Đồng, lúc 21h45 ngày 23/9, tổ công tác liên ngành phát hiện xe máy mang BKS 97B1-862.xx, do anh L.H.T. (SN 1994, quê Thanh Hóa) điều khiển, có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện anh T. vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,068mg/lít khí thở. Với mức vi phạm này, anh T. sẽ bị xử phạt 2,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 11 tháng và tạm giữ phương tiện đến 7 ngày.

Tiếp đó, lúc 23h ngày 23/9, Tổ công tác kiểm tra ô tô mang BKS 30F-745.xx đang lưu thông qua nút giao Tố Hữu - Lương Thế Vinh. Qua máy đo, CSGT phát hiện tài xế N.Đ.T. (trú tại Ba Đình, Hà Nội) vi phạm ở mức 0,756 mg/lít khí thở. Đây là mức vi phạm rất cao, cao gấp gần 2 lần mức vi phạm cao nhất được quy định tại Nghị định 100. Trình bày với Tổ công tác, tài xế T. thừa nhận đã uống bia trước khi điều khiển phương tiện và hứa sẽ không tái phạm. Tổ CSGT đã lập biên bản xử phạt tài xế T. 35 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Thiếu tá Trần Quang Chinh, Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 9 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, với tinh thần xử lý vi phạm cương quyết, “không ngoại lệ, không vùng cấm”, Tổ công tác kiểm soát hơn 500 phương tiện ô tô lưu thông qua chốt thì phát hiện 3 trường hợp vi phạm. “Trong số trường hợp vi phạm, có những tài xế có biểu hiện chống đối, định bỏ chạy nhưng bằng biện pháp nghiệp vụ chúng tôi đã yêu cầu tài xế phải chấp hành. Trong quá trình xử lý, có người gọi điện can thiệp, xin bỏ qua vi phạm nhưng Tổ công tác kiên quyết từ chối”, Thiếu tá Trần Quang Chinh nói.

Theo Công an tỉnh Bắc Giang, từ chiều 23/9, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) - Bộ Công an đã phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang và Đội CSGT Công an thành phố Bắc Giang lập các chốt, tổ chức kiểm tra nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông. Kết quả, phát hiện hơn 100 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn khi tham gia giao thông trong một ngày.

Cụ thể, chiều 23/9, lực lượng CSGT đã phát hiện, xử lý 41 trường hợp vi phạm, tạm giữ 41 xe (có 22 ô tô, 17 mô tô, 1 xe gắn máy, 1 xe máy điện). Dự kiến mức phạt là 405 triệu đồng (trong đó có 3 trường hợp phạt 35 triệu đồng). Đến tối ngày 23/9 (từ 19h30 đến 23 giờ), lực lượng CSGT đã lập biên bản gần 70 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiềm chế, làm giảm tai nạn, cũng trong tối 23/9, Ban Chỉ huy Công an TP Huế huy động các lực lượng, gồm: CSGT - Trật tự; Cảnh sát hình sự, Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cảnh sát cơ động, Công an phường Phú Thượng tổ chức chốt chặn tại QL49 - Thuận An đoạn qua phường Phú Thượng (TP Huế).

Qua kiểm tra 935 lượt phương tiện, Công an phát hiện 25 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (mô tô 23 trường hợp, ôtô 2 trường hợp). Ngoài ra, xử lý 7 trường hợp không đội mũ bảo hiểm. Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính với số tiền gần 180 triệu đồng.

Thời gian tới, Công an TP Huế tiếp tục đẩy mạnh ra quân, xử lý nghiêm tất cả các hành vi phạm trật tự an toàn giao thông với phương châm “không có vùng cấm”, “xin cho”. Trong đó, tập trung vào các hành vi vi phạm như: nồng độ cồn, sử dụng ma túy khi điều khiển phương tiện, xử lý thanh, thiếu niên tụ tập lạng lách đánh võng, nẹt pô...

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 388 nêu rõ, trong 9 tháng năm 2023, tình hình trật tự, an toàn giao thông được bảo đảm, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và người bị thương so với cùng kỳ năm. Tuy nhiên, vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ diễn biến phức tạp, ùn tắc giao thông ở các đô thị lớn chưa được giải quyết; vẫn xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc trong nhân dân.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, ngoài các chuyên đề, kế hoạch của lực lượng CSGT công an các địa phương, Bộ Công an đã thành lập 6 tổ công tác, trong đó có lực lượng của Văn phòng Bộ Công an, Cục CSGT, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động… tổng kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông; trong đó có chuyên đề người điều khiển xe trên đường mà trong người có chất ma túy, nồng độ cồn.

Theo Cục CSGT, với tinh thần xử lý không ngoại lệ, không vùng cấm, sau gần 1 tháng thực hiện kế hoạch, 6 tổ công tác của Bộ Công an đã xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có hơn 100 trường hợp là công chức, viên chức, công an, bộ đội, nhà báo… và đã gửi thông báo vi phạm về cơ quan những cá nhân vi phạm.

Tác giả: Diệu Thảo

Nguồn tin: baophapluat.vn