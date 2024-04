Vụ thầy cô mượn đất trường chưa trả: Thanh tra tỉnh kết luận gì?

Hai căn nhà của thầy cô đã nghỉ hưu chưa được giải tỏa nằm trong khuôn viên Trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA

Ngày 22-4, thông tin từ Thanh tra tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị này vừa gửi chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An về báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát nguồn gốc, quá trình sử dụng đất của các hộ dân tại khu tập thể và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An.

Nhiều thông tin chưa có cơ sở

Báo cáo này được đưa ra sau buổi làm việc, xác minh các cá nhân, đơn vị liên quan từ chỉ đạo của ông Nguyễn Đức Trung - chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - ở buổi tiếp công dân định kỳ tháng 2-2024 của UBND tỉnh Nghệ An.

Theo kết quả xác minh xác định toàn bộ diện tích đất ông Nguyễn Văn Kỳ - 77 tuổi, cựu giáo viên Trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An - sử dụng có nguồn gốc được trường cho mượn đất để xây dựng nhà ở từ năm 2006, nằm hoàn toàn trong khuôn viên thửa đất nhà trường.

Việc ông Kỳ cho rằng gia đình ông được bà Vượng (hàng xóm ông Kỳ) cho thêm một phần diện tích đất để mở rộng là không có cơ sở.

Ngoài ra ông Kỳ cho rằng nhà trường đã giao cho ông diện tích đất 58,5m2 cũng không có cơ sở vì ông Kỳ không cung cấp được giấy tờ nhà trường giao đất, không có sơ đồ vị trí thửa đất và diện tích đất cho mượn năm 2006.

Tại thời điểm tổ công tác kiểm tra, ba hộ gia đình là cựu giáo viên đã bàn giao mặt bằng để trường thi công theo quy hoạch. Riêng hộ ông Kỳ và bà Sầm Thị Sơn chưa bàn giao mặt bằng.

Thiếu sót khi kê khai

Cũng theo đoàn thanh tra, khi lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An không báo cáo cơ quan có thẩm quyền diện tích đất đang cho 5 hộ gia đình sử dụng nhà ở.

Do vậy năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An đề nghị UBND tỉnh Nghệ An công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh mà chưa báo cáo và đề nghị UBND tỉnh quyết định xử lý với phần diện tích nêu trên là chưa đảm bảo theo quy định.

Trong khi đó sau khi rà soát lại, Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An cho rằng việc thiếu sót trong quá trình kê khai, rà soát công nhận quyền sử dụng đất năm 2019 không làm thay đổi kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An hiện nay (toàn bộ diện tích 11.234,2m2).

Năm hộ gia đình sử dụng đất tại khu tập thể (trong đó có ông Nguyễn Văn Kỳ) không có quyền sử dụng đất đối với vị trí đất đang sử dụng.

Như Tuổi Trẻ Online thông tin, năm 2006 lãnh đạo Trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An ký hợp đồng cho 5 thầy cô mượn nhà ở khu tập thể cán bộ giáo viên, do các thầy cô có thời gian công tác lâu năm nhưng khó khăn về nhà ở. Năm 2019, trường có chủ trương xây dựng ký túc xá mới cho học sinh, quy mô 5 tầng, tổng mức đầu tư hơn 62 tỉ đồng và dự kiến đưa vào hoạt động vào cuối năm 2024 - đúng dịp kỷ niệm 40 năm thành lập trường. Tuy nhiên, khi nhà trường cần mặt bằng để làm ký túc xá thì giáo viên từng mượn nhà đất ở khu tập thể chưa chịu trả lại và yêu cầu được bồi thường khi giải phóng mặt bằng.

