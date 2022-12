Vụ sát hại bố và chú người yêu cũ: Hung thủ từng tự tử bất thành

Chiều 3/12, ngay sau khi bị di lý về Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh, CQĐT đã tiến hành lấy lời khai hung thủ Trần Thế Bảo (SN 1989), trú xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân.

Tại CQĐT, Bảo cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo một cán bộ điều tra, trước đó, vào năm 2021, Trần Thế Bảo là người yêu cũ của con gái nạn nhân P.V.D. Tuy nhiên, sau một thời gian yêu nhau, con gái nạn nhân D. và Bảo chia tay. Nạn nhân D. cùng gia đình cũng nhiều lần không đồng ý mối quan hệ tình cảm của con gái với Bảo.

Sau khi chia tay, con gái nạn nhân D. đi lấy chồng. Bảo từng uống thuốc sâu tự tử nhưng bất thành. Đến tối 2/12 thì xảy ra vụ án mạng đau lòng nói trên.

Bảo thời điểm bị bắt giữ.





Vụ án mạng khiến 2 nạn nhân tử vong rúng động vùng quê tại Hà Tĩnh bởi tính chất máu lạnh của hung thủ. Vụ trọng án đã được Ban giám đốc Công an Hà Tĩnh trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự tỉnh, Công an huyện Nghi Xuân, Công an thị xã Hồng Lĩnh và Công an huyện Lộc Hà cùng các lực lượng khác, phối hợp truy bắt bằng được hung thủ.

Như đã đưa tin, vào khoảng 20h20 ngày 2/12, người thân phát hiện ông P.V.D. (58 tuổi) và người cháu họ P.V.H. (38 tuổi), trú thôn Yên Khánh, xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân tử vong dưới sân nhà, trên người có nhiều vết chém.

Nghi phạm được xác định là Trần Thế Bảo (SN 1989), trú ở xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân - người yêu cũ của con gái ông D. Sau khi gây án, hung thủ Bảo đã vào Bệnh viện Hồng Hà (thị xã Hồng Lĩnh) băng bó vết thương lúc 21h28 cùng ngày rồi bỏ trốn cùng xe máy. Sau 12 tiếng đồng hồ truy bắt, CQĐT đã bắt giữ được Bảo khi đang lẩn trốn tại huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra.

