Vụ phát hiện nữ DJ xinh đẹp có hoàn cảnh éo le tử vong trong phòng trọ ở Hà Nội: Kẻ thủ ác lại là gương mặt thân quen gây phẫn nộ

Thông thường khi mỗi vụ án được khép lại thì công lý sẽ mở ra. Đó có thể là những bài học kinh nghiệm mà từ đó sẽ thúc đẩy sự thay đổi trong cách tiếp cận pháp luật, hệ thống tư pháp và nhận thức của xã hội về công lý. Đó cũng có thể là sự khởi đầu của một chuỗi sự kiện pháp lý mới, tạo ra những tình huống phức tạp hơn. Và, đó cũng có thể là minh chứng cho lòng kiên trung, tận tụy của người chiến sĩ công an nhân dân anh dũng, kiên cường tận tụy phá án không quan ngày đêm, đưa công lý ra trước ánh sáng pháp luật; là một bài học về giá trị chân-thiện-mỹ được rút ra, để con người biết trân quý nhau hơn, yêu thương nhau hơn, trân trọng những phút giây được sống...

Hoặc đơn giản, sự hối hận của người này sẽ là tiếng chuông thức tỉnh người khác dừng ngay những mưu đồ, những ác thú trong phần "con" của bản thân mình trước một sự việc nào đó, một sự bức xúc, mâu thuẫn nhất thời hay âm ỉ nào đó, để sống "người" hơn.

Vụ án phát hiện thi thể nữ DJ xinh đẹp trong phòng trọ ở Hà Nội nhiều năm trước cũng là một minh chứng cho điều ấy...

Mặc dù sống chung như vợ chồng, nhưng chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, Nguyễn Duy Cường nhẫn tâm sát hại tình nhân của mình là nữ DJ xinh đẹp trong phòng trọ. Ảnh: Công an TP.HCM

Cụ thể, theo báo Bắc Ninh ngày 19/6/2019, Công an quận Hoàng Mai - cũ (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang tạm giữ, đấu tranh khai thác với nghi phạm Đào Duy Cường (SN 1994, quê Bảo Thắng, Lào Cai - cũ).

Trước đó, chiều 17/6, Cường dùng hung khí sát hại T. (SN 2000, quê Hà Nam - cũ) tại phòng trọ thuộc phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai (nay là phường Hoàng Mai, TP. Hà Nội).

Công an quận Hoàng Mai thời điểm đó cho biết, khi bị tạm giữ, các xét nghiệm cho thấy y dương tính với chất ma túy, nhưng chưa xác định được Cường dùng ma túy gì.

Thông tin cụ thể hơn trên Đời sống và Pháp luật, nạn nhân được xác định là V.T.Q.T. (SN 2000, quê Hà Nam cũ, nay là tỉnh Ninh Bình). Một số người dân trong khu trọ thông tin, T. làm nghề DJ, được đánh giá là cô gái có ngoại hình xinh xắn.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, cơ quan công an đã phong tỏa hiện trường, khám nghiệm để phục vụ đều tra.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 4 hung khí gồm 3 con dao và một ống tuýp sắt. Nạn nhân bị nhiều vết thương ở vùng đầu và cổ...

Bố của chị T. cho biết, chị T. từ nhỏ đã hiền lành, chịu khó, biết phụ giúp bố mẹ nhiều việc trong gia đình. Vì hoàn cảnh khó khăn nên nạn nhân chỉ học hết lớp 9 rồi đi làm phụ bố mẹ.

Tại cơ quan công an, Cường thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Bị cáo tại phiên xét xử. Ảnh: Công an TP.HCM

Hồ sơ vụ án thể hiện, Đào Duy Cường và chị V.T.Q.T. yêu nhau và sống chung trong nhà trọ tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai cũ từ cuối năm 2018.

T. là nữ DJ xinh đẹp tại quán bar và làm thêm nghề chăm sóc sắc đẹp nên có thu nhập để trang trải cuộc sống của cả hai. Trong khi đó, Cường thất nghiệp nên anh ta và bạn gái hay cãi nhau.

Trưa ngày 17/6/2019, hai người tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Đỉnh điểm, Cường dọa “sẽ cho tan nát hết”. Sau đó Cường đã dùng 3 con dao và đoạn tuýp sắt tấn công bạn gái, khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Cường lấy xe máy SH của bạn gái và bỏ đi. Chiều cùng ngày, Cường bắt xe khách lên nhà anh chị ở Lạng Sơn. Được anh chị khuyên nhủ, vận động, Cường đã ra công an địa phương tự thú.

Sau đó, Đào Duy Cường bị TAND TP Hà Nội tuyên án tử hình về 2 tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

