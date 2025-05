Vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long: Gia đình nói về thông tin tài xế đền 1 tỉ đồng

Ngày 5-5, bà N.T.H (SN 1981; mẹ cháu N.N.B.Tr, ngụ xã Trà Côn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) cho biết lúc con gái qua đời sau tai nạn giao thông ngày 4-9-2024, trên mạng xã hội cũng như một số người gặp trực tiếp chồng bà nói gia đình tài xế N.V.B.T (32 tuổi; ngụ Trà Vinh) đền bù cho gia đình 1 tỉ đồng.

Your browser does not support the video tag.

CLIP: Bà H. nói về tin đồn kêu gọi từ thiện trên mạng xã hội

Bà H. thông tin: "Đây là thông tin hoàn toàn sai sự thật. Từ lúc con tôi tử vong đến giờ, gia đình tài xế T. không đến hỏi thăm, nói chi đền bù 1 tỉ đồng".

Ngoài ra, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều lời kêu gọi từ thiện cho 4 mẹ con bà H.

Bà H. phân trần: "Tôi cũng như gia đình không lên tiếng kêu gọi cộng đồng mạng giúp đỡ cho 4 mẹ con tôi nên mọi người cảnh giác, đây là tin thất thiệt. Trước mắt, tôi mong pháp luật công minh, xử đúng người, đúng tội trong vụ tai nạn giao thông làm con gái tử vong".

Bà H. đau lòng khi xem lại từng trang tập của con gái

Dự kiến vào chiều nay, Công an tỉnh Vĩnh Long sẽ làm việc với gia đình cháu Tr. và luật sư về vụ tai nạn.

Như Báo Người Lao Động thông tin, sáng 28-4, ông N.V.P (42 tuổi; cha ruột N.N.B.Tr) dùng súng bắn ông N.V.B.T (32 tuổi; ngụ Trà Vinh) rồi chạy khoảng 200 m, sau đó tự sát.

Trên mạng xã hội, ông P. thường chia sẻ nội dung cho rằng con gái ông tên Tr. bị tai nạn giao thông, tử vong vào ngày 4-9-2024 và tài xế liên quan vụ việc là ông T. nhưng Công an huyện Trà Ôn không khởi tố vụ án.

Ông P. đã tử vong vào tối 28-4. Riêng ông T. được bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ phẫu thuật lấy viên đạn ra.

Tác giả: Ca Linh

Nguồn tin: Báo Người lao động