Vụ nhà đang thế chấp bỗng bị đặt cọc: Vietcombank Tân Bình và công chứng nói gì?

Vụ việc có dấu hiệu tội phạm, cơ quan công an cần làm rõ Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, luật sư Bùi Quốc Tuấn, Đoàn luật sư TP.HCM, cho rằng kết quả xác minh bước đầu của Công an quận 6 cho thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm khi chữ ký, điểm chỉ trên hợp đồng đặt cọc là giả mạo của bà Mỹ. Theo ông Tuấn, về phía ngân hàng khi phát hành văn bản đồng ý cho đặt cọc bán nhà dựa trên bản photocopy ủy quyền, bỏ qua khâu xác minh thì ngân hàng thực hiện không đúng quy trình nghiệp vụ. Còn về phòng công chứng cũng chịu trách nhiệm nếu để xảy ra việc giả mạo ký kết. "Cơ quan công an sẽ làm rõ vai trò và xử lý trách nhiệm của các bên liên quan phù hợp với tính chất, mức độ vi phạm...", ông Tuấn phân tích.