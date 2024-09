Vụ nghi 2 con cá sấu nặng hơn 100 kg sổng chuồng do lũ: Chủ tịch phường nói gì?

Thông tin từ Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, nên các khu vực trong tỉnh Yên Bái từ đêm 8/9 đến ngày 9/9 có mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa từ 19h ngày 8/9 đến 10h ngày 9/9 phổ biến từ 50 – 150mm, một số nơi cao hơn 200 mm. Trên sông Thao tại Yên Bái lũ vẫn đang tiếp tục lên, mực nước lúc 11h ngày 9/9 là 33,87m (trên báo động 3: 1,87m). Trên sông Ngòi Thia lũ đang xuống, mực nước lúc 11h ngày 9/9 là 42,82 m (dưới báo động 1: 1,68m). Dự báo, trong 6 - 12 giờ tới, lũ trên sông Thao tiếp tục lên chậm sau đó đạt đỉnh ở mức 34,00m (trên báo động 3: 2m), sau xuống chậm. Thống kê của UBND tỉnh Yên Bái, bão số 3 khiến 3 người chết do sạt lở đất, 5.687 nhà bị hư hỏng, trong đó 12 nhà bị sập đổ hoàn toàn. Tổng diện tích cây trồng bị thiệt hại, ảnh hưởng là 1.914,71 ha.