Thủ tướng ra công điện khẩn, yêu cầu cung cấp lương thực, thực phẩm cho người dân vùng bão lũ

Nhiều xã tại huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang bị ngập sâu trong mưa lũ, hàng trăm hộ dân được lực lượng công an hỗ trợ di chuyển khỏi nhà đến nơi an toàn. Dự báo mưa to còn tiếp diễn những ngày tới - Ảnh: Công an Bắc Giang