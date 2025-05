Vụ lộ đề thi học kỳ ở Bình Phước, nhà trường báo cáo quy trình làm đề

Hơn 600 học sinh khối 8 làm lại bài kiểm tra do lộ đề thi Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, ngày 8-5, hơn 600 học sinh của 15 lớp khối 8 của Trường THCS Tân Phú đã hoàn thành bài kiểm tra học kỳ 2 môn toán. Tuy nhiên sau đó nhà trường nhận được thông tin từ cha mẹ học sinh và trên mạng xã hội phát hiện đề kiểm tra môn toán bị lộ từ tối 7-5. Do đó nhà trường đã thông báo đến phụ huynh và học sinh về sự cố này và cho kiểm tra lại vào sáng 10-5 để đảm bảo công bằng cho tất cả học sinh. Trong thông báo gửi đến phụ huynh khối 8, nhà trường cho rằng "có dấu hiệu kẻ xấu hack thông tin làm lộ đề kiểm tra" và mong cha mẹ học sinh hết sức chia sẻ với nhà trường. Sau khi tổ chức thi lại cho học sinh xong, nhà trường đang rà soát lại khâu in ấn, sao đề… đồng thời báo cáo cơ quan công an vào cuộc điều tra. Khi có kết quả, nhà trường sẽ thông báo đến phụ huynh học sinh sớm nhất.