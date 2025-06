Vụ lật sà lan khiến 9 người chết, mất tích: Tàu kéo được trục vớt

Ngày 2-6, ông Nguyễn Văn Minh, Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, cho biết đây là phương tiện thứ 2 trong tổng số 3 phương tiện bị chìm ở vùng biển Lý Sơn vào ngày 24-4-2024 được trục vớt.

Tàu kéo cùng sà lan liên quan vụ tai nạn được trục vớt

Chiếc tàu kéo bị hư hỏng nặng sau hơn 1 năm xảy ra vụ tai nạn

Trước đó, vào tháng 11-2024, sà lan LA - 06883 đã được kéo vào bờ biển ở đảo Lý Sơn. Hiện chỉ còn máy đào bánh xích (trên sà lan) chưa trục vớt.

"Hiện nay, máy đào bánh xích đang tiếp tục được trục vớt. Phương tiện này được xác định chìm ở độ sâu 60 m nên công tác trục vớt gặp nhiều khó khăn. Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi đang đốc thúc đơn vị trục vớt khẩn trương hoàn thành công việc, để kịp thời phục vụ công tác điều tra của cơ quan công an" - ông Minh nói.

Tàu kéo LA-06695 bị hư hỏng nặng sau hơn 1 năm xảy ra sự cố

Trước đó, như Báo Người Lao Động thông tin, trưa 23-4-2024, tàu kéo LA-06695 kéo theo sà lan LA-06883 chở 1.236 tấn đá hộc từ cảng Kỳ Hà (Quảng Nam) ra đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) để thi công đê chắn sóng cảng Bến Đình.

Chiếc sà lan được đưa vào bờ ngay sau khi xảy ra vụ việc

Đến khoảng 4 giờ sáng 24-4, tàu kéo và sà lan gặp sự cố, chìm tại địa điểm cách đảo Lý Sơn 3 hải lý làm 4 người chết, 5 người mất tích.

Sau hơn một năm, thông tin về 5 nạn nhân mất tích vẫn biệt vô âm tín. Đáng nói, 4 nạn nhân tử vong không nằm trong danh sách 5 người đăng ký rời cảng.

Tàu kéo được trục vớt phục vụ công tác điều tra

Đến ngày 17-5-2024, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi ra quyết định khởi tố vụ án tai nạn đường thủy theo điều 272 Bộ luật Hình sự.

Tuy nhiên, tàu kéo liên quan vụ tai nạn sau nhiều tháng vẫn chưa được trục vớt, phục vụ công tác điều tra.

Đến ngày 19-5-2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền có văn bản yêu cầu khẩn trương trục vớt phương tiện bị tai nạn tại vùng biển tỉnh Quảng Ngãi, để phục vụ điều tra vụ án.

