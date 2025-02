Vụ lãnh đạo xã ở Bắc Ninh chơi bài ăn tiền, người trong cuộc nói gì?

Chiều 11/2, có mặt tại UBND xã Long Châu (huyện Yên Phong, Bắc Ninh). Mọi công việc nơi đây vẫn diễn ra bình thường sau khi mạng xã hội chia sẻ thông tin nhiều cán bộ xã nghi đánh bài ăn tiền.

Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử VOV, ông Nguyễn Hồng Thạch - Phó chủ tịch UBND xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh thừa nhận ông là người mặc áo xanh trong hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội và người phụ nữ mặc áo đen trong ảnh là vợ ông. Về thời gian, không nhớ rõ được chính xác.

"Trước hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, lãnh đạo xã đã đề nghị cơ quan chức năng giám định. Trong ảnh đúng là tôi và vợ tôi, tuy nhiên, bộ quần áo mà tôi và vợ tôi mặc cách đây khoảng 7-8 năm rồi"- ông Thạch nói.

Hình ảnh xuất hiện trên mạng xã hội được cho là một số lãnh đạo xã Long Châu (Yên Phong, Bắc Ninh) đánh bài ăn tiền

Để chứng minh, ông Thạch đưa ra một bức ảnh vợ ông mặc đúng bộ quần áo như trong hình ảnh mạng xã hội lan truyền, nhưng thời điểm chụp cùng bạn bè khi đang đi chơi vào tháng cuối năm 2018.

"Những hình ảnh đang được mạng xã hội chia sẻ đã bị cắt ghép rất nhiều"- ông Thạch nói.

Năm 2018, ông Thạch khi ấy đang giữ chức trưởng công an xã. Hiện bản thân vẫn chưa kiến nghị lên cấp trên và đang chờ công an vào cuộc điều tra. "Hiện Bí thư Đảng ủy xã Long Châu đã báo cáo sự việc lên cấp trên và đề nghị công an vào cuộc điều tra. Những hình ảnh đưa lên mạng xã hội làm ảnh hưởng rất nhiều đến tôi cũng như những cán bộ khác trong đó".

Trụ sở UBND xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Chiều cùng ngày, phóng viên đã trao đổi qua điện thoại với ông Nguyễn Bá Canh, Bí thư Đảng ủy xã, nhưng ông nói đang bận và chưa thể trả lời.

Như Báo Điện tử VOV đã đưa tin, trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh và clip với nội dung nhiều lãnh đạo xã Long Châu được cho là đang đánh bài. Bên dưới chiếu có nhiều tờ tiền với các mệnh giá khác nhau.

Liên quan đến hình ảnh, clip lan truyền trên mạng xã hội về một số lãnh đạo xã Long Châu đánh bài ăn tiền, chiều qua 10/2, Thường vụ Huyện ủy Yên Phong đã họp và yêu cầu Đảng ủy xã Long Châu có báo cáo, giải trình trong ngày hôm nay.

"Huyện ủy cũng giao Công an huyện điều tra, xác minh xem ai là người phát tán nội dung này. Đây là vấn đề liên quan đến bảo vệ chính trị nội bộ. Sau khi có đầy đủ thông tin, Ban thường vụ Huyện ủy Yên Phong sẽ có các quyết định tiếp theo"- ông Hoàng Bá Huy - Bí thư Huyện ủy Yên Phong thông tin cho biết.

Tác giả: Tiến Dũng - Văn Giang

Nguồn tin: vov.vn