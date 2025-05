Vụ học sinh lớp 3 bị xe tông tổn thương 90%: Tòa án mời các bên liên quan làm việc lần hai

Những vết sẹo trên đầu cháu N. sau 7 lần phẫu thuật - Ảnh: KHẮC TÂM

Ngày 19-5, ông Đoàn Đức Linh (42 tuổi, ngụ xã Phú Tân, huyện Châu Thành, Sóc Trăng - cha cháu N.) cho biết chiều 20-5, ông sẽ tham dự phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải tại Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, Sóc Trăng.

Hôm 29-4, Tòa án nhân dân huyện Châu Thành mời ông Linh với tư cách đại diện nguyên đơn và những người là bị đơn, đại diện của bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến dự phiên họp như nội dung nêu trên trong vụ án dân sự sơ thẩm thụ lý ngày 22-1-2024 về tranh chấp yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

Tuy nhiên do người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và người đại diện cho người gây tai nạn vắng mặt không lý do nên Tòa án nhân dân huyện Châu Thành hoãn phiên họp, dời lại vào chiều mai (20-5).

Như Tuổi Trẻ Online thông tin, trưa 30 Tết (ngày 21-1-2023), N. chở em đi mua nước uống bằng xe đạp trên đường cách nhà khoảng 700m thì bị em H.T.T.H. (sinh ngày 10-3-2008, ngụ xã Phú Tân, huyện Châu Thành, Sóc Trăng) chạy xe máy cùng chiều tông vào.

Vụ va chạm khiến N. bị chấn thương sọ não, nằm 5 bệnh viện gần 13 tháng. Trải qua 7 lần phẫu thuật phần đầu nhưng đến giờ mọi sinh hoạt của N. đều phải được cha mẹ hỗ trợ, em cũng rơi vào tình trạng "lơ ngơ như người mất hồn".

Do hoàn cảnh khó khăn, không đất sản xuất, để nuôi 9 miệng ăn, anh Linh phải làm đủ nghề, từ phụ hồ cho tới vác mướn. Anh đã mượn tiền người thân và vay nóng để lo thuốc thang cho con.

Gần đây gia đình suy kiệt nên hơn 10 tháng nay, N. chưa được tái khám. Không thuốc uống nên N. hay ôm đầu kêu khóc, nhất là về đêm.

"Lúc bị xe tông, con tôi mới 9 tuổi, đang học lớp 3. Giờ cháu đã 11 tuổi nhưng như một đứa trẻ lên 3, chẳng biết gì", ông Linh thở dài.

Ông Linh cho biết từ ngày con bị tai nạn, ông đã làm đơn gõ cửa nhiều nơi. Ngoài hỗ trợ hơn 40 triệu đồng, gia đình H. không một lần thăm hỏi.

Ngày 12-2-2025, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Kết quả kiểm tra, xác minh cho thấy hành vi của H.T.T.H. có dấu hiệu của tội phạm vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ quy định tại điều 260 Bộ luật Hình sự, nhưng tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, H. chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự (mới 14 tuổi 10 tháng 12 ngày).

Theo Công an huyện Châu Thành, chiếc xe máy H. lái gây tai nạn cho N. là do em tự ý lấy của người thân và do trước đó biết gia đình anh Linh có gửi đơn đến tòa án nên đã gửi thông báo để có hướng giải quyết phần dân sự.

Lãnh đạo Công an tỉnh Sóc Trăng mới đây cho biết khi có đơn của ông Linh, đã khẩn trương giao Thanh Tra Công an tỉnh Sóc Trăng kiểm tra.

Tác giả: Khắc Tâm

Nguồn tin: tuoitre.vn