Vụ cô gái đòi đi vệ sinh trên cao tốc, tài xế rút đơn bãi nại lý do khiến tất cả bất ngờ

Ngày 26/2, trao đổi với Dân trí, anh Trương Hữu Anh Vũ (41 tuổi, tài xế bị hành hung vì không dừng xe trên cao tốc cho cô gái đi vệ sinh) cho biết rất bức xúc về hành vi, thái độ không nhận sai của các đối tượng đánh mình.

Tài xế bị người đàn ông hung hăng lao lên đánh tới tấp. (Ảnh chụp màn hình).

Nguồn tin trên dẫn lời anh Vũ cho biết, làm việc tại cơ quan công an, ban đầu, anh Vũ cũng muốn bãi nại để yên ổn làm ăn nên có ghi vào bảng tường trình nội dung này.



“Nhưng sau đó, tại buổi gặp mặt đối chất với chị H. (cô gái đề nghị dừng xe trên cao tốc) thì người này cũng im lặng, không xin lỗi gì cả. Tôi thấy những đối tượng hành hung này không nhận thức được hành vi của mình là sai nên đã rút lại nội dung bãi nại", anh Vũ nói.



Tài xế Vũ cũng, cho biết hôm xảy ra vụ việc, có đến 2 đối tượng tấn công anh; tuy nhiên ngày 23/2, công an phường mới mời được một đối tượng lên làm việc.



Nam tài xế cho biết, người đàn ông tên T. được mời lên làm việc là người đánh anh nhẹ: “Người chưa tới làm việc thì đánh tôi nặng lắm. May là tôi bị đánh trong xe chật chội, người này bị vướng tay không ra hết lực được, chứ đánh chỗ trống thì chưa biết chuyện gì sẽ đến với tôi", tài xế Vũ nói.



Trước đó, ngày 22/2, lãnh đạo Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa), cho biết đã tiếp nhận đơn từ nhà xe Bình Minh Bus tố giác tài xế của hãng này bị hai người đàn ông tấn công.



Cụ thể, tài xế Trương Hữu Anh Vũ, 41 tuổi, lái xe giường nằm của hãng chở khách theo hành trình TP.HCM đi Nha Trang ngày 16/2.



Khi xe chạy trên cao tốc TP.HCM – Long Thạnh – Dầu Giây, một nữ hành khách muốn đi vệ sinh, yêu cầu dừng xe. Lúc này, tài xế phản hồi trên cao tốc quy định không được dừng xe đột ngột, gây nguy hiểm và trái quy định.



Tài xế tìm làn ưu tiên để dừng lại, nhưng hành khách nữ không chịu xuống giải quyết nhu cầu, và được cho có nói nặng lời, hăm dọa lái xe. Lúc sau, tới trạm dừng chân, xe dừng, khách mới đi vệ sinh.



Đại diện nhà xe thông tin thêm: Khi đến Nha Trang lúc 5h58 sáng 17/2, xe trả khách ở đường Tố Hữu thì có những người khách đã gọi trước đó lao lên đánh tài xế.



Tài xế bị đánh xây xát, sưng đau vùng đầu, mặt và vai. Nhà xe đã có giám định thương tích tài xế và gửi đơn trình báo lên Công an phường Phước Hải.

