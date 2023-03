Vụ bé 17 tháng tuổi bị bạo hành tử vong: Lạnh người trước những lời đối thoại của bảo mẫu

Liên quan đến vụ 2 bảo mẫu bạo hành bé trai 17 tháng tuổi tử vong, ngày 5/3, Công an huyện Thường Tín (TP Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị An (SN 1993) và Nguyễn Thị Lành (SN 1994, cùng trú tại thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người, theo Người Lao Động.

Theo Công an nhân dân, tại cơ quan công an khi tiếp xúc cả An và Lành đều khóc lóc và tỏ vẻ hoảng loạn. Hai người này đều đã có gia đình và hai con nhỏ.

Nguồn tin này đã có cuộc đối thoại với 2 đối tượng trên. Đoạn đối thoại khiến ai cũng phải rợn người khi các đối tượng tỏ ra ăn năn nhưng trước đó đã có hành động dã man.

Nguyễn Thị Lành khai 31 tuổi. Từng học Trung cấp Dược, trước có đi làm công ty sau xin nghỉ, không có việc nên mở lớp mầm non.

“- Em làm ở đấy bao lâu rồi?

Em làm từ 2019. Bọn em (cùng với An) mở cơ sở chung.

-Trước khi làm công việc này, em có học nghiệp vụ hoặc trang bị những kĩ năng của một cô giáo mầm non không?

Không ạ!

Nguyễn Thị An hối hận muộn màng. (Ảnh: CAND).

- Em có gia đình riêng chưa, có mấy con rồi?

Dạ hai. Một đứa sinh năm 2019. Một đứa sinh năm 2021.

-Bằng tuổi bé Đ luôn hả?

(Im lặng)”, Công an nhân dân dẫn chi tiết cuộc trao đổi.

Lành khai, hàng ngày sáng đón các bạn (các em bé) rồi nấu ăn. Cho các bé ăn, trưa cho các bé ngủ. Chiều trả về. Lành cho rằng những công việc không khó khăn, trường hợp ví dụ có trẻ hóc dị vật, Lành cũng không biết cấp cứu.

“- Thế trong lớp thì bé Đ như thế nào, có nghịch không?

Dạ hôm thì ngoan, hôm thì bạn ấy khóc đòi về. Do mệt mỏi, bức xúc nên em mới hành động như vậy.

- So với các trẻ khác thì bé Đ có biểu hiện bất thường gì không?

Dạ, so với các bạn khác thì bé có chậm hơn. Chưa nói được, rồi cách đi lại, cách chơi cũng chậm hơn.

- Những lần bé quấy khóc thì em đều ném bé thế à?

Em không ném, em chỉ đẩy ngã. Chỉ có duy nhất lần ấy là em ném thôi.

- Lý do vìsao em lại ném bé?

Tại bạn ấy cứ chạy ra khỏi cửa, khóc, em gọi mãi không vào. Em cũng chỉ muốn cho bạn ấy vào trong lớp. Bây giờ thì em nhận thức được hành vi của mình rồi (Òa khóc)”, nguồn tin dẫn cuộc trò chuyện.

So với Nguyễn Thị Lành thì Nguyễn Thị An không giữ được bình tĩnh. An đã từng tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm Trung ương và so về kĩ năng trông trẻ thì có vẻ nhỉnh hơn Lành.

Cũng có hai đứa con như Lành, và cũng giống Lành ở một điểm chung là thiếu tình yêu thương con trẻ.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Tác giả: Tùng Nguyễn

Nguồn tin: saostar.vn