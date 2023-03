Lộ nguyên nhân bé trai 17 tháng tử vong: Hai 'ác mẫu' bạo hành đến chấn thương sọ não

Theo đó, khoảng 17h ngày 1-3-2023, Công an huyện Thường Tín nhận được tin trình báo về việc cháu P.T.Đ., SN 2021, trú tại thôn Vạn Điểm, xã Vạn Điểm tử vong nghi bị ngã trong quá trình gửi tại nhóm trẻ tự phát trên địa bàn xã.

Ngay sau đó, lực lượng công an đã vào cuộc điều tra, xác minh, triệu tập hai cô giáo Nguyễn Thị An, SN 1993 và Nguyễn Thị Lành, SN 1994, cùng trú tại thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên, Hà Nội lên làm việc.

Ngôi nhà nơi bé Đ. bị bạo hành

Tại cơ quan điều tra, bước đầu An và Lành khai, cháu Đ. tự ngã không có tác động bên ngoài. Tuy nhiên, bằng nhận định điều tra, Công an huyện đã triển khai thu thập tài liệu, chứng cứ và đấu tranh với 2 đối tượng liên tục trong nhiều giờ. Hai đối tượng lại thay đổi lời khai là Lành đi lùi vào cháu Đ. làm cháu ngã ra nền nhà, trong khi An khai đối tượng bế nhưng trượt tay khiến cháu ngã đập đầu xuống đất.

Xác định có nhiều mâu thuẫn và không phù hợp giữa lời khai của An và Lành, cơ quan điều tra tiếp tục đấu tranh trong suốt 24 giờ, cuối cùng, hai đối tượng phải thừa nhận đã có hành vi hành hung, đánh đập, bạo hành dẫn đến thương tích của cháu Đ.

Cụ thể, khoảng 7h30 ngày 23-2-2023, cháu P.T.Đ. được mẹ đưa đến giao cho An và Lành trông giữ cùng 6 bé khác. Đến khoảng 9h cùng ngày, hai đối tượng đưa các cháu vào phòng ngủ để quản lý thì cháu Đ. khóc chạy ra bên ngoài cửa lớp đứng.

Thấy vậy, Lành và An liền dùng tay, chân bạo hành cháu dã man. Đến 16h30 cùng ngày khi gia đình đến đón cháu Đ. thì được hai đối tượng cho biết cháu bị ngã.

Kết quả sơ bộ xác định nguyên nhân tử vong của cháu Đ. là chấn thương sọ não, chảy máu và phù não. Qua đấu tranh, hai đối tượng này còn khai nhận đã nhiều lần bạo hành cháu Đ. để rèn vào quy củ của lớp vì cháu là học sinh mới.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Thường Tín đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của CATP Hà Nội, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thường Tín, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội tổ chức thực nghiệm điều tra, dựng lại hiện trường và thu thập chứng cứ, tài liệu phục vụ điều tra.

Tác giả: Thùy An

Nguồn tin: anninhthudo.vn