Nhanh chóng làm rõ vụ án cướp, hiếp và giết người rúng động ở Gia Lai

Sáng 10-10, người dân ở làng Mèo, xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai phát hiện một thi thể nữ giới trong khu rẫy, nằm ngửa, trên ngực có nhiều vết đâm. Cạnh thi thể có một con dao.

Đối tượng Nguyễn Như Tiến sau khi bị bắt

Nhận được tin báo, Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn – Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai – đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc điều tra, truy xét.

Danh tính nạn nhân được xác định là chị Rơ Mah B. (SN 2002; trú làng Del, xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai). Trước đó, sáng 7-10, chị B. điều khiển xe máy đưa con đi học nhưng đến tối không thấy về. Gia đình liên lạc không được và tổ chức tìm kiếm nhiều ngày không có kết quả.

Khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện trên người nạn nhân có dấu vết tinh dịch, không có điện thoại và xe máy.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 17 giờ cùng ngày, công an đã bắt giữ nghi phạm Nguyễn Như Tiến (SN 2008; trú tổ 1, xã Ia Grai) khi y đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn.

Tại cơ quan điều tra, Tiến khai trưa 7-10, khi đi đến khu vực một nhà thờ, y gặp chị B. và xin đi nhờ xe. Trong lúc di chuyển, Tiến nảy sinh ý định cướp tài sản, nên đã chở chị B. vào khu rẫy, dùng dao đâm nhiều nhát vào ngực nạn nhân, rồi hiếp dâm, cướp xe máy và điện thoại, sau đó bỏ trốn.

Hiện Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra vụ án đặc biệt nghiêm trọng này.

Tác giả: Đức Anh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động