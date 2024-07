VPF có quyết định bất ngờ ở trận play-off tranh suất dự V-League 2024/2025

Kết thúc mùa giải 2023/2024, Hà Tĩnh là đội xếp vị trí 13 trên bảng xếp hạng V-League. Trong khi đó, PVF CAND đứng thứ 2 ở giải hạng nhất. Do vậy, hai đội bóng này sẽ đá play-off để tranh suất dự V-League 2024/2025.

Theo lịch thông báo từ Ban tổ chức, trận đấu giữa Hà Tĩnh vs PVF CAND diễn ra vào lúc 18h ngày 6/7 trên sân Hàng Đẫy. Trận đấu này diễn ra trong 90 phút, nếu như hòa nhau hai đội sẽ bước vào loạt sút luân lưu để phân định thắng bại.

Ngoài ra, theo quy định của Ban tổ chức, ở trận đấu play-off sắp tới, Hà Tĩnh sẽ không được sử dụng ngoại binh. Do đó, đây sẽ là thử thách rất lớn dành cho thầy trò HLV Nguyễn Thành Công.

Theo thông báo từ phía VPF, trận đấu giữa Hà Tĩnh vs PVF CAND sẽ được áp dụng VAR, đồng thời trọng tài FIFA người Malaysia Mohamad Kamil Zakaria Bin Ismail sẽ được mời để điều hành trận đấu.

Trước tính chất quan trọng của trận đấu, BTC giải cũng đã họp bàn và lên phương án an ninh để phối hợp các bên liên quan. Theo đó, ngoài một số cửa vào sân khu vực bên A phát hành vé mời, sân Hàng Đẫy sẽ không bán vé, mở cửa tự do cho khán giả vào sân. Các khu vực khán đài dành cho cổ động viên 2 đội cũng được bố trí tách biệt để đảm bảo an ninh, an toàn.

