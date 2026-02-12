Vờ mua vàng rồi cướp nhẫn vàng mang bán lấy tiền mua ma túy sử dụng

Your browser does not support the video tag.

Theo đó, vào lúc 19h5 ngày 11/2, Công an xã Hiệp Phước (TP Hồ Chí Minh) tiếp nhận tin báo xảy ra vụ cướp giật tài sản tại tiệm vàng Kim Chi 2 - số 734, Đường Nguyễn Văn Tạo, ấp 25, xã Hiệp Phước. Đối tượng là nam thanh niên cao khoảng 1,7m, đi bộ đến tiệm vàng Kim Chi 2 hỏi mua vàng, khi xem 1 nhẫn vàng (2 chỉ - vàng 24K) thì bất ngờ cầm nhẫn vàng bỏ chạy tẩu thoát khỏi hiện trường.

Đối tượng Nguyễn Thanh Hùng vào tiệm vàng giả vờ mua vàng rồi cầm vàng tẩu thoát.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Công an xã Hiệp Phước đã khẩn trương triển khai lực lượng xuống hiện trường, huy động lực lượng điều tra, Cảnh sát trật tự và Cảnh sát khu vực và hơn 50 đồng chí lực lượng ANTT ở cơ sở tập trung truy xét theo hướng tẩu thoát của đối tượng và hướng đối tượng di chuyển đến và tẩu thoát khỏi tiệm vàng, tổ chức chốt chặn, vây bắt đối tượng nghi vấn đang trốn tại khu vực trường dạy nghề lái xe và bãi xe ô tô. Đồng thời, thu thập dấu vết, trích xuất camera an ninh để phân tích và cung cấp thông tin kịp thời cho công tác phối hợp truy vết điều tra.

Đối tượng đã dùng thủ đoạn đối phó nhằm qua mắt lực lượng Công an như: đội nón rộng vành, đeo khẩu trang; mặc áo khoác để vào tiệm vàng, trên đường tẩu thoát đối tượng vứt bỏ áo khoác và nón, chạy vào khu vực bãi xe ô tô, trèo tường xuống vườn dừa, đi qua nhà dân và tẩu thoát về hướng tỉnh Tây Ninh.

Tuy nhiên, chỉ sau 4h, Công an xã Hiệp Phước đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh và Công an xã Vĩnh Phước Tây - tỉnh Tây Ninh thu giữ được tang vật vụ án (nhẫn vàng) và chưa đầy 5h đã bắt được đối tượng Nguyễn Thanh Hùng (SN 1990; thường trú: ấp 3, xã Phước Vĩnh Tây, tỉnh Tây Ninh) ngay sau khi đối tượng mang bán vàng lấy tiền mua và đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cùng 2 đối tượng khác.

Tại Cơ quan Công an, bước đầu đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Tang vật vụ án được thu hồi đầy đủ, đảm bảo quyền lợi cho người bị hại.

Đối tượng Nguyễn Thanh Hùng nhanh chóng bị bắt cùng tang vật.

Hiện Công an xã Hiệp Phước đang tiếp tục phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Tây Ninh củng cố hồ sơ, để điều tra xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Phú Lữ

Nguồn tin: cand.com.vn